Lion Krizak wechselt von Fallersleben zum SSV Kästorf

– Foto: André Nückel

Der VfB Fallersleben muss zur neuen Saison den Abgang von Lion Krizak verkraften. Wie der Verein via Instagram bekanntgab, wechselt der Außenspieler zum Ligakonkurrenten SSV Kästorf.

Seit 2015 lief Krizak für den VfB auf und „beackerte die Außenbahn“ der Fallerslebener. Der Verein beschreibt ihn als einen Spieler, dessen „Schnelligkeit und Technik ihn zu einem der besten Außenspieler der Liga“ machen.

Nun habe sich Krizak „für eine neue Herausforderung entschieden“ und werde sich dem SSV Kästorf anschließen. Zum Abschied bedankte sich der VfB Fallersleben „für die tolle gemeinsame Zeit“ und wünschte dem Offensivspieler „viel Erfolg bei seinem neuen Klub“.