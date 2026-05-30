Linzer ASK zieht Kaufoption für Krystof Danek

Der zweifache tschechische Nationalspieler unterschrieb einen Vertrag für drei Jahre. – Foto: LASK

Danek erwies sich in der abgelaufenen Saison als wichtiger Baustein und Leistungsträger im Team der Athletiker und gehörte regelmäßig zum Stammpersonal von Cheftrainer Didi Kühbauer. Insgesamt bestritt der 23-Jährige 28 Pflichtspieleinsätze und verbuchte dabei neben drei Vorlagen auch zwei eigene Treffer: Beim 2:0-Derbysieg im September des Vorjahres in der Raiffeisen Arena gegen den FC Blau-Weiß Linz und zwei Monate später beim 3:1-Auswärtserfolg gegen den SK Sturm Graz. Saisonübergreifend hält der Offensivakteur bei 46 Partien für den LASK.

In den vergangenen November fiel das Debüt im tschechischen A-Nationalteam, für das Danek gegen San Marino sowie in der WM-Qualifikation gegen Gibraltar seine ersten Partien absolvierte. Bereits im Winter der Vorsaison war der 23-Jährige von Sparta Prag ausgeliehen worden. Im Sommer hatte sich der LASK mit dem Spitzenklub aus Tschechien erneut auf einen Leihvertrag geeinigt, nun zogen die Linzer die Kaufoption. Danek erhielt einen Kontrakt bis Sommer 2029.

„Für uns war klar, dass wir die Kaufoption von Krystof Danek ziehen möchten. Er hat in den vergangenen Monaten eindrucksvoll bewiesen, welchen Wert er für unsere Mannschaft besitzt, und war mit seinen konstanten Leistungen ein wesentlicher Baustein für die Erfolge in der vergangenen Saison. Krystof bringt nicht nur technische Qualitäten und eine hohe Spielintelligenz mit, sondern besticht auch durch seinen Kampfgeist und passt charakterlich perfekt in unsere Mannschaft“, freut sich Sportdirektor Dino Buric über den Verbleib des Offensivspielers.