Linzer ASK: Torreicher Testspielauftakt in Bad Schallerbach

Torschütze Florian Flecker im Laufduell. – Foto: LASK

Danach flachte die Partie etwas ab, Schallerbach verzeichnete den ersten Schuss nach einer Ecke, der aber ungefährlich blieb (9.). Der LASK kontrollierte das Geschehen, die nächste Topchance fanden die Athletiker vor, der Schuss wurde abermals stark pariert vom Schallerbacher Keeper (14.). Nach einer Einschussgelegenheit für Entrup (17.) und der ersten Annäherung der Gastgeber (18.) verordnete Schiedsrichter Bauer nach 21 Minuten eine Trinkpause.

Nach dieser gab der LASK weiterhin den Ton an, erneut war es Perovic, doch sein Schuss wurde geblockt (25.). Eine Schussmöglichkeit für Paul Krapf wurde von der Schallerbacher Defensive vereitelt (31.) Zwei Minuten später die erste gute Chance der Gastgeber, doch der Freistoß ging knapp am Tor vorbei (33.). Die nächste Aktion gehörte wieder dem LASK, und der erhöhte in Form von Maximilian Entrup: Flecker flankte butterweich mit guter Ballannahme und der platzierten Vollendung ins linke untere Eck (38.). Die Athletiker ohne erbarmen weiter am Drücker, Michael wurde im Strafraum gelegt, der fällige Elfmeter wurde jedoch vom gegnerischen Keeper pariert (40.). Mit dem Pausenpfiff fiel dann das vierte Tor unserer LASKler, denn abermals war es Entrup, der eine flache Flanke von George Bello mustergültig verwertete (45.).

Für die zweiten 45 Minuten brachte Trainer Didi Kühbauer gleich neun frische Kräfte, unter anderem kam Ramiz Harakate zu seinem Debüt im schwarz-weißen Dress. Dieser war es auch, der den Torreigen fortführte und kurz nach Wiederanpfiff sein erstes Tor für den LASK erzielte (46.). In der Folge verlief das Spiel ähnlich wie in Hälfte eins. Die Linzer weiter mit kontrolliertem, dominantem Auftritt, ein Schuss von Harakate fiel zu zentral aus (54.). Knapp acht Minuten später machte er es besser, nach Vorarbeit von Filip Perovic überhob unsere neue Nummer 22 den Keeper der Gastgeber und stellte auf 6:0 (62.).