Linzer ASK präsentiert dritten Sommerneuzugang

– Foto: LASK

Der gebürtige Franzose begann seine Karriere in seiner französischen Heimat. Im Sommer 2024 schaffte Harakate den Sprung nach Österreich zum SKN St. Pölten, wo er sich schnell als Stammkraft etablierte und mit 18 Torbeteiligungen auf sich aufmerksam machte. Der Linksfuß wechselte letzte Saison in die höchste österreichische Spielklasse zum GAK und war mit elf Treffern maßgeblich am Klassenerhalt der Grazer beteiligt.

Diese konstant hohe Anzahl an Torbeteiligungen hebt auch Sportdirektor Dino Buric hervor: „Mit Ramiz bekommen wir einen Spieler dazu, der in den letzten beiden Saisonen – sowohl bei St. Pölten als auch beim GAK – immer wieder auf seine Scorerpunkte kam. Durch seine Geschwindigkeit strahlt er sehr viel Torgefahr aus und ist ein permanenter Unruheherd.“ Weiters konnte der 24-Jährige mit seiner Vielseitigkeit überzeugen, wie Buric beschreibt: „Ein Offensivspieler, der variabel einsetzbar ist und fleißig, was seine hohe Arbeitsrate zeigt. Wir freuen uns, dass sich Ramiz trotz hohem Interesse anderer Vereine für den LASK entschieden hat.“

Nun beginnt für den Stürmer ein neues Kapitel, das er gemeinsam mit dem amtierenden Meister schreiben möchte, wie er selbst sagt: „Das sportliche Projekt reizt mich. Der LASK ist der amtierende Meister und möchte sich in Europa auf höchstem Level präsentieren. Es ist für mich der perfekte Schritt, um mich weiterentwickeln zu können.“