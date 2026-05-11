Linzer ASK: Moses Usor muss vorübergehend pausieren

Der LASK muss vorübergehend auf Moses Usor verzichten – Foto: LASK

Um eine rasche und vollständige Rückkehr sicherzustellen, wird der Eingriff arthroskopisch durchgeführt. Die Operation erfolgt kurzfristig.

„Natürlich ist die Verletzung für Moses und uns sehr bitter, gleichzeitig sind wir erleichtert, dass keine schwerwiegendere Bandverletzung vorliegt. Wir werden ihn bestmöglich begleiten und sind überzeugt, dass er gestärkt zurückkommen wird“, erklärte Sportdirektor Dino Buric.

Der gesamte LASK wünscht Moses Usor eine schnelle und erfolgreiche Genesung.