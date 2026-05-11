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Linzer ASK: Moses Usor muss vorübergehend pausieren
Der LASK muss vorübergehend auf Moses Usor verzichten. Im Zuge weiterer medizinischer Untersuchungen nach dem Heimspiel gegen RB Salzburg wurde beim Offensivspieler ein Innenmeniskuseinriss diagnostiziert. Die Kreuz- und Seitenbänder sind unverletzt.
von LASK · Heute, 21:31 Uhr · 0 Leser
Der LASK muss vorübergehend auf Moses Usor verzichten – Foto: LASK
Um eine rasche und vollständige Rückkehr sicherzustellen, wird der Eingriff arthroskopisch durchgeführt. Die Operation erfolgt kurzfristig.
„Natürlich ist die Verletzung für Moses und uns sehr bitter, gleichzeitig sind wir erleichtert, dass keine schwerwiegendere Bandverletzung vorliegt. Wir werden ihn bestmöglich begleiten und sind überzeugt, dass er gestärkt zurückkommen wird“, erklärte Sportdirektor Dino Buric.
Der gesamte LASK wünscht Moses Usor eine schnelle und erfolgreiche Genesung.