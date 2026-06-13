Linzer ASK: Fahrplan für die Sommervorbereitung

Die Vorbereitungstermine im Überblick:

Mi, 17. Juni 2026: Trainingsauftakt im Trainingszentrum der Raiffeisen Arena (Leistungstests und Training)

Mi, 24. Juni 2026, Zipfer-Spiel, 18:30 Uhr: SV Bad Schallerbach – LASK (Bad Schallerbach)

Sa, 27. Juni 2026 (2 x 60 Minuten), 18:30 Uhr: FC Hertha Wels – LASK (Wels)

Fr, 03. Juli 2026: Gegner, Ort und Uhrzeit offen

Mo, 06. Juli – Fr, 10. Juli 2026: Trainingslager am adidas Campus in Herzogenaurach (D)

Do, 09. Juli 2026, Uhrzeit offen: LASK – FC Ingolstadt 04 (Herzogenaurach)

Di, 14. Juli 2026, 19:30 Uhr (Summer Series Upper Austria): LASK – Fenerbahce (Raiffeisen Arena)

Sa, 18. Juli 2026, 15:30 Uhr (Summer Series Upper Austria): LASK – Fortuna Düsseldorf (Saison-Opening inklusive Rahmenprogramm & Mannschaftspräsentation, Raiffeisen Arena)

Die Spiele gegen Fenerbahce und Fortuna Düsseldorf sind Teil der Summer Series Upper Austria, die heuer zum dritten Mal in der Raiffeisen Arena in Zusammenarbeit mit Match PR über die Bühne gehen wird. Details zu weiteren Spielen der Serie sowie zum Ticketing folgen gesondert über die Kanäle des LASK.