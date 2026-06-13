Linzer ASK: Fahrplan für die Sommervorbereitung

Mi, 17. Juni 2026: Trainingsauftakt im Trainingszentrum der Raiffeisen Arena (Leistungstests und Training)
Mi, 24. Juni 2026, Zipfer-Spiel, 18:30 Uhr: SV Bad Schallerbach – LASK (Bad Schallerbach)
Sa, 27. Juni 2026 (2 x 60 Minuten), 18:30 Uhr: FC Hertha Wels – LASK (Wels)
Fr, 03. Juli 2026: Gegner, Ort und Uhrzeit offen
Mo, 06. Juli – Fr, 10. Juli 2026: Trainingslager am adidas Campus in Herzogenaurach (D)
Do, 09. Juli 2026, Uhrzeit offen: LASK – FC Ingolstadt 04 (Herzogenaurach)
Di, 14. Juli 2026, 19:30 Uhr (Summer Series Upper Austria): LASK – Fenerbahce (Raiffeisen Arena)
Sa, 18. Juli 2026, 15:30 Uhr (Summer Series Upper Austria): LASK – Fortuna Düsseldorf (Saison-Opening inklusive Rahmenprogramm & Mannschaftspräsentation, Raiffeisen Arena)
Die Spiele gegen Fenerbahce und Fortuna Düsseldorf sind Teil der Summer Series Upper Austria, die heuer zum dritten Mal in der Raiffeisen Arena in Zusammenarbeit mit Match PR über die Bühne gehen wird. Details zu weiteren Spielen der Serie sowie zum Ticketing folgen gesondert über die Kanäle des LASK.
Das Saison-Opening gegen Düsseldorf wird auch heuer zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Nach dem Spiel gegen den deutschen Traditionsklub dürfen sich die Fans in der Fanzone der Raiffeisen Arena unter anderem auf die Mannschaftspräsentation, eine Autogrammstunde und ein Meet & Greet mit den Profis des LASK freuen. Für ein attraktives Rahmenprogramm für Jung und Alt ist also gesorgt!
Mo, 22. Juni 2026, 21:15 Uhr (live ORF 1): Auslosung 1. Runde UNIQA ÖFB-Cup
Fr/Sa/So, 24./25./26. Juli 2026: 1. Runde UNIQA ÖFB Cup
Fr/Sa/So, 31. Juli/01./02. August 2026: 1. Runde ADMIRAL Bundesliga
Mo, 03. August 2026: Auslosung UEFA Champions League, Play-off (inkl. Auslosung des Heimrechts für Hin- und Rückspiel)
Di/Mi, 18./19. August 2026: UEFA Champions League, Play-off, Hinspiel
Di/Mi, 25./26. August 2026: UEFA Champions League, Play-off, Rückspiel
Do/Fr, 27./28. August 2026: Auslosung Ligaphase UEFA Champions League/UEFA Europa League