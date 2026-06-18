Linzer ASK: Doublesieger startet in neue Saison

– Foto: LASK

Das Gras frisch geschnitten, die Linien sauber gezogen und die Spieler sichtlich motiviert, denn: Cheftrainer Didi Kühbauer bat die frischgebackenen Doublesieger – nach gut viereinhalbwöchiger Sommerpause – zum Trainingsauftakt 2026/27 auf die Trainingsplätze der Raiffeisen Arena.

Nach den obligatorischen Leistungs- und Medizinchecks wurde mit Rondos, Positionsspielen sowie einem abschließenden Trainingsmatch die Vorbereitung, die bis zum ersten Pflichtspiel im ÖFB-Cup Ende Juli andauert, eröffnet. Das erste von insgesamt sechs Testspielen steigt bereits in einer Woche (24.6., 18:30 Uhr) bei Neo-Regionalligist Bad Schallerbach.

Mit Yvan Dibango und Ramiz Harakate absolvierten zwei Neo-Linzer ihr LASK-Premierentraining. Mate Ivkovic und Eigenbauspieler Jonas Ilk hingegen stießen von den LASK Amateuren in den Kühbauerschen Trainingskader. Ein weiteres Eigengewächs wird mit Paul Krapf im Laufe der Woche in den Trainingsbetrieb einsteigen. Stürmer Filip Perovic hingegen kehrte von seiner halbjährigen Leihe zum SKN St. Pölten zurück und war ebenso Teil des Auftakts.