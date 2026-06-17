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Linzer ASK: Alex Kroes wird neuer LASK-Vizepräsident
Der LASK gibt bekannt, dass Alex Kroes (51) mit sofortiger Wirkung das Amt des Vizepräsidenten übernimmt. Der gebürtige Utrechter war unter anderem als Director of International Football Strategy bei AZ Alkmaar tätig und zuletzt als Technischer Direktor bei Ajax Amsterdam. Seine internationale Erfahrung und sein weitreichendes Netzwerk im europäischen Spitzenfußball sind ab sofort Teil des LASK.
von LASK · Heute, 11:37 Uhr · 0 Leser
Der Niederländer war zuletzt Technischer Direktor bei Ajax Amsterdam und bringt ein weitreichendes europäisches Netzwerk im Spitzenfußball mit. – Foto: LASK
LASK-Präsident Christoph Königslehner: „Es ist fantastisch, dass wir mit Alex Kroes jemanden gewinnen konnten, der den europäischen Fußball von innen kennt — unter anderem bei AZ Alkmaar und zuletzt als Technischer Direktor bei Ajax Amsterdam. Genau diese Expertise und dieses Netzwerk brauchen wir jetzt“
Neo-LASK-Vizepräsident Alex Kroes: „Der LASK hat bewiesen, dass er mehr kann als Österreich. Diesen Weg möchte ich mitgestalten — mit meiner Erfahrung und meinen Kontakten in Europa.“