Linzer ASK: Alex Kroes wird neuer LASK-Vizepräsident

Der Niederländer war zuletzt Technischer Direktor bei Ajax Amsterdam und bringt ein weitreichendes europäisches Netzwerk im Spitzenfußball mit. – Foto: LASK

LASK-Präsident Christoph Königslehner: „Es ist fantastisch, dass wir mit Alex Kroes jemanden gewinnen konnten, der den europäischen Fußball von innen kennt — unter anderem bei AZ Alkmaar und zuletzt als Technischer Direktor bei Ajax Amsterdam. Genau diese Expertise und dieses Netzwerk brauchen wir jetzt“

Neo-LASK-Vizepräsident Alex Kroes: „Der LASK hat bewiesen, dass er mehr kann als Österreich. Diesen Weg möchte ich mitgestalten — mit meiner Erfahrung und meinen Kontakten in Europa.“