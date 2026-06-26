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Linzer ASK: Adeshina leihweise nach Kroatien
Adetunji Rasaq Adeshina wird in der neuen Saison für Slaven Belupo Koprivnica auflaufen. Der LASK einigt sich mit dem kroatischen Erstligisten auf eine Leihe für die kommende Spielzeit.
Adeshina wechselte im Sommer 2025 von Novi Pazar zum LASK, wo er in der abgelaufenen Spielzeit zu zwei Kurzeinsätzen kam und für die LASK Amateure OÖ ebenso ein Spiel über die vollen 90 Minuten absolvierte. Um in der kommenden Saison mehr Spielpraxis zu sammeln, schließt sich der 21-jährige Mittelfeldakteur dem kroatischen Erstligisten Slaven Belupo Koprivnica an.
Der LASK wünscht Adetunji Rasaq Adeshina alles Gute und viel Erfolg für seine Zeit in Kroatien!