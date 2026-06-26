Linzer ASK: Adeshina leihweise nach Kroatien

– Foto: LASK

Adeshina wechselte im Sommer 2025 von Novi Pazar zum LASK, wo er in der abgelaufenen Spielzeit zu zwei Kurzeinsätzen kam und für die LASK Amateure OÖ ebenso ein Spiel über die vollen 90 Minuten absolvierte. Um in der kommenden Saison mehr Spielpraxis zu sammeln, schließt sich der 21-jährige Mittelfeldakteur dem kroatischen Erstligisten Slaven Belupo Koprivnica an.