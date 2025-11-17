Linus Schäfer entscheidet Oldenburger Regen-Schlacht

Trikot-Panne vor Anpfiff – Kick trotz Chaos

Noch bevor der Ball rollte, gab es die erste kuriose Szene des Tages: Norderstedt hatte zwar die Reise nach Oldenburg geschafft, aber seine Trikots im hohen Norden vergessen. Dank einer spontanen Rettungsaktion von VfB-Schiedsrichterbetreuer Peter Hatzler, der kurzerhand einen Satz Ü40-Trikots des TuS Eversten beisteuerte, konnte gespielt werden – in einer Kombination aus Grün, Rot und Hellblau, die selbst im Regen auffiel.

VfB dominiert – Norderstedt trifft

Trotz der widrigen Umstände erwischten die Gäste den besseren Start und kamen früh zu einer guten Möglichkeit. Auf der Gegenseite begann dann der Oldenburger Chancenwucher: Brand scheiterte mehrfach, Demaj köpfte aufs leere Tor, Facklam rutschte in bester Abschlussposition aus – Norderstedt verteidigte, Petzsch parierte, und dennoch lagen die Blauen plötzlich zurück.

Nach einem Dribbling von links traf Camacho de Valdoleiros trocken ins lange Eck (14.) – die überraschende Pausenführung für die Gäste, die sie vor allem ihrem Torhüter und viel Glück zu verdanken hatten.

Schäfer kommt – und dreht das Spiel

Auch nach dem Wechsel blieb Oldenburg drückend überlegen. Doch weder Hoffrogge noch Brand oder Boccaccio fanden einen Weg an Petzsch vorbei. Erst die Hereinnahmen von Moses Otuali und Linus Schäfer brachten die erhoffte Durchschlagskraft.

Schäfer vergab zunächst knapp, traf dann aber aus kurzer Distanz zum 1:1 (71.) – und legte nur vier Minuten später nach. Nach einer Kopfballablage von Schröder drückte der Joker den Ball erneut über die Linie und brachte den VfB hochverdient in Führung (75.).

Wenig später sorgte Moses Otuali für die Entscheidung. Ein weiterer hoher Ball in den Strafraum fand Facklam, der per Kopf mustergültig auflegte – Otuali vollendete trocken zum 3:1 (76.).

Hochverdient – aber eigentlich zu niedrig

Oldenburg blieb auch danach klar überlegen, verpasste aber weitere Treffer. Am Ende stand dennoch ein souveräner Heimsieg, der angesichts der Vielzahl an Chancen deutlich höher hätte ausfallen können.

Mit dem Erfolg meldet sich der VfB eindrucksvoll im Rennen um die Spitzenplätze zurück – und Joker Linus Schäfer empfahl sich gleich doppelt für höhere Aufgaben.

VfB Oldenburg – FC Eintracht Norderstedt 3:1

VfB Oldenburg: Jhonny Peitzmeier, Leon Deichmann, Nico Knystock, Marc Schröder, Drilon Demaj (62. Moses Otuali), Willem-Hendrik Hoffrogge, Julian Boccaccio (80. Vincent Hagen), Louis Hajdinaj, Rafael Brand (62. Linus Schäfer), Aurel Loubongo, Mats Facklam - Trainer: Dario Fossi

FC Eintracht Norderstedt: Niklas Petzsch, Andre Wallenborn (65. Moritz Achtenberg), Leo Bera, Abdul-Malik Yago, Florian Meier (59. Melvin Zimmer), Falk Christopher Gross (81. Joris Bente), Jonas Behounek, Yevhenii Obushnyi, Jorge Camacho de Valdoleiros, Lukas Felix Krüger (90. Lenny Kufrin), Nick Gutmann (59. Ezra Kwajo Ampofo) - Trainer: Elard Ostermann

Schiedsrichter: Maximilian Nie-Hoegen - Zuschauer: 2918

Tore: 0:1 Jorge Camacho de Valdoleiros (14.), 1:1 Linus Schäfer (71.), 2:1 Linus Schäfer (74.), 3:1 Moses Otuali (78.)