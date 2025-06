Linus Sacher wird zum Relegations-Helden

Linus Sacher als Relegations-Held für Germania Wuppertal – Foto: Marcel Eichholz

Eine furiose Relegation um den Klassenerhalt in der Bezirksliga hat einen Sieger gefunden – die Wuppertaler bleiben in der kommenden Spielzeit in der Verbandsliga. Im Hinspiel trennten sich der TSV Bruckhausen und der SSV Germania Wuppertal mit einem 2:2-Remis. Auch im Rückspiel stand nach 90 Minuten ein Unentschieden auf der Anzeigetafel. SSV-Keeper Linus Sacher wird erst vom Pech verfolgt, dann zum Relegations-Helden.

Irrer Spielverlauf in Wuppertal Erst in der zweiten Halbzeit nahm die Partie richtig Fahrt auf. Nur fünf Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte nutze Emre Caracaya (50.) eine Unachtsamkeit der Defensive und köpfte zum 1:0 ein. Die Hausherren ließen sich davon aber nicht beirren und nahmen das Zepter in die Hand. Ihr intensives Spiel wurde aber erst eine viertel Stunde vor Schluss belohnt. Ein Foul an Julian Weidemann führte folgerichtig zum Strafstoß, den Marvin Mühlhause (76.) im Tor unterbrachte. Für die erneute Bruckhasuener Führung sorgte Oguz Yüksel (80.), der nach einem Freistoß ins leere Tor köpfte. Hier sah Sacher alles andere als gut aus. Der Mann, der am Morgen noch aus Berlin angereist war, aufgrund von fehlenden Torhütern im Wuppertaler Kasten, verschätzte sich entscheidend und konnte den hereinfliegenden Ball nicht sichern. Für die Mannschaft von Damian Schary war das Spiel aber noch nicht vorbei. Keine fünf Minuten später markierte David Amankwah Darko (83.) den 2:2-Ausgleich, welcher für die Verlängerung sorgte. Diese blieb torlos, was ein Elfmeterschießen um den Klassenerhalt zur Folge hat.