Linus Olthoff hofft auf Regionalliga-Einsätze

Der stämmige Abwehrspieler hat schon jetzt einen vollen Terminkalender: Jugend-, sowie Herrenfußball und Schule. Zudem ist er Teil des Trainerteams der D-Jugend bei Adler Weseke. Drei mal in der Woche trainiert er bei seinem Stamm-Team, der A-Jugend der Bocholter, dazu kommen vereinzelt Einheiten bei der ersten Mannschaft, sowie Spiele am Wochenende. Beim Bocholter Borkener Volksblatt erzählt er von seiner Hingabe zum Fußball: „Mein Leben richtet sich danach.“ Der vorgezogene Schritt in die Herrenmannschaft der Bocholter ist für den 17-Jährigen ein wichtiger Schritt in Richtung Profi-Dasein: „Natürlich geht für mich ein großer Traum in Erfüllung.“

Gefallen hat der ambitionierte Spieler am Bundesliga-Meister von 2024 gefunden, Bayer Leverkusen. Besonders die Art mit jungen und talentierten Spielern umzugehen, gefällt ihm: „Leverkusen spielt einfach richtig guten Fußball. Ich mag den Spielstil von Bayer sehr, zumal der Klub immer wieder junge Talente hervorbringt und erfolgreich integriert.“ Ähnlich will Olthoff es bei seinem Verein machen: „Ich möchte mit Bocholt einiges erleben.“ Ob es dann irgendwann für den Wahnsinnssprung zur Werkself reicht, sei mal dahingestellt.

Ganze sieben Jahre hat ihn nichts von den "Schwatten" wegkriegen können, das hat auch gute Gründe: „Ich bin ja jetzt schon eine Weile im Verein und habe festgestellt, dass sich hier einiges bewegt. Egal ob im Stadion oder aber bei den Strukturen des Klubs, der immer professioneller wird. Möglicherweise gelingt es ja sogar, mit Bocholt den Sprung in die Profiliga zu schaffen“, und da würde er sicherlich gerne seine Qualitäten zu beitragen.

Die letzten Jahre sind definitiv wegweisend gewesen für den Verein aus dem Bocholter Norden. Nach mehr als zehn Jahren in der Oberliga, folgte 2022 der langersehnte Aufstieg in die Regionalliga West. Die turbulente erste Spielzeit, ist durch einen überragenden zweiten Platz in der zweiten Regionalliga-Saison in Vergessenheit geraten. In der vergangenen Saison dann der stabile zehnte Platz.

Als junger, so fest eingebundener Spieler ist vor allem die Unterstützung von zu Hause wichtig und wegweisend – Olthoff ist da extrem dankbar: „Meine Familie unterstützt mich sehr und ist bei nahezu jedem Spiel dabei. Sie finden es gut, was ich mache“, weitergehend kommentiert er hinsichtlich seiner sportlichen Zukunft, „ich glaube, wenn es irgendwann mal zu viel würde, würden meine Eltern mich es schon wissen lassen. Bislang habe ich ja noch nicht für die erste Mannschaft gespielt. Aber ich stehe mit dem Trainerteam immer wieder im Austausch, wir verstehen uns gut. Und ich hoffe natürlich darauf, bald zum einen oder anderen Einsatz zu kommen.“

Seine Verletzungshistorie gleicht bisher einem weißen Blatt Papier. Dass eine schwerere Verletzung seinem Traum Steine in den Weg legen könnte, ist ihm bewusst: Es kann so vieles passieren. Bislang bin ich verletzungsfrei geblieben. Hoffentlich bleibt es so, wissen kann man es jedoch nie.“ Er setzt natürlich nicht alles auf die Karte Fußball-Profi. Neben einem Traum braucht es auch realistische Zukunftsvorstellungen: „Möglicherweise würde ich in Richtung Lehramt studieren, ganz sicher bin ich mir da noch nicht. Ich mache in jedem Fall sehr gerne was mit Kindern“, was sich auch schon in seiner Tätigkeit als Jugend-Trainer zeigt.