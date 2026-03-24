Linus Hoops schießt JFV U19 in Hamburg zum späten 4:3-Sieg

– Foto: Jörg Struwe

Linus Hoops wurde beim 4:3-Erfolg der U19 des JFV A/O/B/H/Heeslingen bei Altona 93 zum Matchwinner. Der Bülstedter erzielte bei seinem Regionalliga-Debüt das späte Siegtor. Jaron Kaiser und Laurens Otten schossen die weiteren Tore für die Gäste.

Was für ein Debüt! Nach rund einer Stunde eingewechselt, erzielte U17-Leihgabe Linus Hoops drei Minuten vor Ende nach einer Vorarbeit von Joel Meibohm das späte 4:3-Siegtor der Gäste.

Auf neun Spieler hatte der JFV in Hamburg verzichten müssen. „Dafür hat sich die Elf hier gut präsentiert“, so Trainer Matthias Stemmann, dessen Team durch ein Gegentor von Veli Aydin früh in Rückstand geriet.

Als Betreuer beim JFV eingesprungen war an diesem Wochenende A/O-Trainer Maximilian Künne und der sah, wie ein Spieler, den er ab dem Sommer (wieder) trainieren wird, der Ausgleich gelang: Jaron Kaiser aus Hamersen traf zum 1:1.

Altona gleicht zum 3:3 aus, bevor Hoops das entscheidende Tor erzielt



Der Traditionsverein aus Hamburg ging nochmals in dieser ersten Hälfte durch Serhat Yalcin in Führung. Doch dann folgte die Zeit des Laurens Otten. Der Hepstedter, der auch im Sommer zum Künne-Team wechseln wird, brachte den JFV durch zwei Tore 3:2 in Front. „Laurens hätte sogar noch zwei, drei weitere Treffer erzielen können“, so Stemmann. „Überhaupt hatten wir in diesem Spiel noch eine ganze Reihe guter Gelegenheiten.“

Doch zunächst sollten nur die Hamburger zum zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich durch Adrian Cifci treffen - bis eben der Bülsteder Linus Hoops seinen großen Auftritt am Ende der Begegnung haben sollte.

Das Stemmann-Team rangiert damit weiterhin auf Rang fünf und empfängt am nächsten Samstag in Ahlerstedt den abstiegsgefährdeten Walddörfer SV.