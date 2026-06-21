Linus Helmdach schließt sich den Freien Turnern Braunschweig an Neuzugang aus der Bezirksliga von NK · Gestern, 23:56 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Die Freien Turner Braunschweig haben ihren zweiten Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Vom MTV Hondelage wechselt Mittelfeldspieler Linas Helmdach zur Parkelf. Das gab der Landesligist via Instagram bekannt.

Der 22-Jährige stammt aus der Jugend des MTV Hondelage und entwickelte sich über die JFV Kickers Braunschweig, einen Zusammenschluss der Vereine SG Bevenrode, SV Grün-Weiß Waggum, VfL Bienrode und MTV Hondelage, bis in den Herrenbereich. In der Bezirksliga Braunschweig 2 übernahm Helmdach eine wichtige Rolle und überzeugte auch mit seiner Torgefahr. In der Saison 2024/25 erzielte er neun Treffer in 29 Ligaspielen, in der abgelaufenen Spielzeit steigerte er sich auf 13 Tore in 27 Partien. Zu seinen besonderen Stärken zählen Standardsituationen. Vor allem bei Freistößen und Elfmetern machte der zentrale Mittelfeldspieler regelmäßig auf sich aufmerksam.

Neben seiner Tätigkeit als Spieler engagierte sich Helmdach auch als Trainer bei den JFV Kickers Braunschweig. Mit der B-Jugend gewann er am Ende der Saison 2025/26 den Kreispokal in Braunschweig. Trainer Gian Luca Renner verfolgte die Entwicklung des Neuzugangs bereits seit längerer Zeit. „Ich habe Linas‘ Entwicklung schon vor meiner Tätigkeit im Herrenbereich verfolgt und wollte ihn bereits vor zwei Jahren zu Turner lotsen. Wir standen regelmäßig im Austausch und jetzt freue ich mich, mit ihm gemeinsam den nächsten Schritt gehen zu dürfen“, erklärt Renner die Hintergründe des Transfers.