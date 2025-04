Linus Frölich verlässt TuS Ennepetal nach sieben Jahren

Nach über 100 Einsätzen in der Oberliga verlässt Innenverteidiger Linus Frölich den TuS Ennepetal zum Saisonende. Der gebürtige Ennepetaler zieht der Liebe wegen in die Hauptstadt und wechselt zu Tennis Borussia Berlin.

Ennepetal – Es war nur eine Minute, die Linus Frölich Anfang März gegen die SG Finnentrop/Bamenohl auf dem Platz stand – und doch eine besondere. Mit dieser Einwechslung erreichte der Innenverteidiger seinen 100. Einsatz für den TuS Ennepetal in der Oberliga. Nun, wenige Wochen später, steht fest: Der 25-Jährige wird den Verein im Sommer verlassen und sich Tennis Borussia Berlin anschließen. Frölich: „TeBe hat mich am meisten überzeugt“

Sein neuer Klub spielt derzeit in der NOFV-Oberliga Nord und rangiert dort im Tabellenmittelfeld. Dennoch glaubt Frölich an das Potenzial des einstigen Bundesligisten: „Der Verein hat Ambitionen, wieder in die Regionalliga zurückzukehren.“ Die sportliche Perspektive und die ihm in Aussicht gestellte Rolle im Team gaben letztlich den Ausschlag – sogar einem Regionalligisten sagte er dafür ab.



Frölich: „Ohne den TuS hätte ich es nie in die Oberliga geschafft“

Der Abschied aus Ennepetal fällt Frölich indes alles andere als leicht. „Ohne den TuS hätte ich es vermutlich nie in die Oberliga geschafft“, sagt er mit Blick auf seine fußballerische Entwicklung. Und auch wenn seine Zukunft in Berlin liegt – der TuS Ennepetal wird für Linus Frölich immer mehr als nur eine Station bleiben.