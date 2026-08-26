Linus Fröhlich: Der WSV-Lichtblick in einer schwierigen Phase Der Wuppertaler SV steckt in der Oberliga Niederrhein nach zwei Niederlagen im Fehlstart. Dennoch gibt es eine positive Nachricht: Linus Fröhlich hat seinen ersten Vertrag im Seniorenbereich unterschrieben. von André Nückel · Heute, 18:55 Uhr · 0 Leser

Im Zweikampf: Linus Lillebror Fröhlich. – Foto: Jochen Classen

Der Wuppertaler SV hat ein weiteres Talent aus dem eigenen Nachwuchs an den Verein gebunden. Linus Fröhlich hat seinen ersten Vertrag im Seniorenbereich unterschrieben und gehört ab sofort fest zum Kader von Tim Schneider. Der 17-jährige Mittelfeldspieler stammt aus Remscheid, ist Rechtsfuß und durchlief die Nachwuchsmannschaften des WSV.

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich Wuppertaler SV Wuppertaler SV 15:30 PUSH Fröhlich hatte bereits in der vergangenen Saison den ersten Schritt in den Seniorenbereich gemacht. Im letzten Regionalliga-Spiel gegen den Bonner SC feierte er sein Debüt für die 1. Mannschaft. Anschließend absolvierte der Mittelfeldspieler in diesem Sommer die komplette Vorbereitung mit der Oberliga-Mannschaft und sammelte weitere Erfahrungen auf dem nächsten Niveau.

Zum Saisonstart spielte Fröhlich direkt eine feste Rolle. In den ersten beiden Partien der Oberliga Niederrhein stand der 17-Jährige jeweils über die komplette Spielzeit auf dem Platz. Auch im Pokal kam er zum Einsatz. Für den WSV ist die Vertragsunterzeichnung damit auch ein Signal, jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs den Übergang in den Seniorenfußball zu ermöglichen. WSV sucht nach Fehlstart die Wende Sportlich läuft der Saisonstart für den Wuppertaler SV bislang schwierig. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West wartet der WSV in der Oberliga noch auf den ersten Punkt. Zum Auftakt verlor die Mannschaft bei der SSVg Velbert mit 0:1, anschließend folgte vor 1775 Zuschauern ein 1:3 gegen die SpVg Schonnebeck. Mit 0 Punkten und 1:4 Toren steht Wuppertal aktuell im unteren Tabellendrittel.