Linus Fröhlich: Der WSV-Lichtblick in einer schwierigen Phase

Der Wuppertaler SV hat ein weiteres Talent aus dem eigenen Nachwuchs an den Verein gebunden. Linus Fröhlich hat seinen ersten Vertrag im Seniorenbereich unterschrieben und gehört ab sofort fest zum Kader von Tim Schneider. Der 17-jährige Mittelfeldspieler stammt aus Remscheid, ist Rechtsfuß und durchlief die Nachwuchsmannschaften des WSV.
Zum Saisonstart spielte Fröhlich direkt eine feste Rolle. In den ersten beiden Partien der Oberliga Niederrhein stand der 17-Jährige jeweils über die komplette Spielzeit auf dem Platz. Auch im Pokal kam er zum Einsatz. Für den WSV ist die Vertragsunterzeichnung damit auch ein Signal, jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs den Übergang in den Seniorenfußball zu ermöglichen.
Sportlich läuft der Saisonstart für den Wuppertaler SV bislang schwierig. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West wartet der WSV in der Oberliga noch auf den ersten Punkt. Zum Auftakt verlor die Mannschaft bei der SSVg Velbert mit 0:1, anschließend folgte vor 1775 Zuschauern ein 1:3 gegen die SpVg Schonnebeck. Mit 0 Punkten und 1:4 Toren steht Wuppertal aktuell im unteren Tabellendrittel.
Die nächsten Aufgaben werden nicht einfacher. Am Sonntag, 30. August, geht es für den WSV zum FC Büderich. Danach folgen die Partien gegen Blau-Weiß Dingden, beim SC St. Tönis und gegen Fortuna Düsseldorf II. Für Fröhlich bedeutet das: Der erste Vertrag fällt direkt in eine Phase, in der beim WSV junge Spieler schnell Verantwortung übernehmen können. Immerhin ist aus persönlicher Sicht der Anfang gelungen.
Vorstand Sport Lennart Strufe ordnet die Entscheidung des Vereins bei der Verkündung so ein: „Linus hat in den vergangenen Monaten eine sehr gute Entwicklung genommen und sich die Chance auf den Schritt in unseren Oberliga-Kader verdient. Besonders positiv ist, mit welcher Selbstverständlichkeit er sich in der Vorbereitung in die Mannschaft eingefügt hat. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits eine gute Mentalität mit und scheut sich nicht davor, Verantwortung zu übernehmen. Für uns ist es wichtig, jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs eine Perspektive zu geben. Bei Linus sehen wir die Voraussetzungen, dass er sich mit den Anforderungen im Seniorenfußball weiterentwickeln und seinen Weg beim WSV gehen kann.“
Für Fröhlich stehen derzeit Schule und Fußball im Mittelpunkt. Die sportliche Begeisterung liegt in der Familie: Seine große Schwester spielt in der 2. Frauen-Bundesliga beim 1. FC Nürnberg - zum Profil.