Linus Echte bleibt bei Germania Bleckenstedt

– Foto: Patrick Moslehner

Der FC Germania Bleckenstedt kann auch in der kommenden Saison auf Linus Echte bauen. Der Defensivspieler hat seine Zusage für ein weiteres Jahr gegeben. Das gab der Verein via Instagram bekannt.

„Der 1,90 m große Defensivspieler wechselte im Sommer aus der A-Jugend des MTV Wolfenbüttel zu uns und konnte in seinem ersten Landesliga-Jahr bereits wertvolle Einsatzzeiten sammeln“, heißt es von Vereinsseite.

Sportlich bringt Echte einiges mit: „Linus bringt mit seiner Kopfballstärke, seinem starken Spielaufbau und seiner Passqualität viel Qualität mit.“ Besonders hervorgehoben wird jedoch seine Entwicklung: „Er ist lernwillig, nimmt Inhalte sehr gut an und arbeitet im Training konsequent an sich.“