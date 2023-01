Linths Familie wächst bis nach Zürich Alles auf einen Blick!

Was geht bei den Zürcher Erstliga-Gegnern der Gruppe 3. Die ersten Transfers wurden schon offen kommuniziert.

Paradiso (1. Rang): Disbato und Mazzoletti kommen



Der FC Paradiso vermeldet mal wieder einen Neuzuzug aus Italien. Von Citta Varese stösst der 32-jährige Mittelfeldspieler Donato Disabato zum Leader der Gruppe 3. Ebenso neu bei den Tessinern ist der zuletzt vereinslose Simone Mazzoletti mit Chiasso-Vergangenheit.

Im Gegenzug verabschiedet Paradiso den siebenfachen Saisontorschützen David Stojanov. Der Stürmer zieht zum FC Locarno weiter. Ebenso nicht mehr zur Verfügung steht Axel De Biasi (Mendrisio).

Linth 04 (6.): Wenn die Region bis nach Zürich reicht



Mit Mike Koller hat der Glarner Klub erneut einen Trainer aus der Region Zürich nach dem schnellen Abgang von Danijel Borilovic (zu Aarau) gefunden.

Auch die ersten Neuzuzüge stehen fest. Da ist einerseits Kaan Polat, der zuletzt für den Zweitligisten Eschenbach SG stürmte. Viel Erfahrung bringt ausserdem der Challenge-League-erfahrene Marko Bicvic mit. Er kommt vom FC Mutschellen, dem Interregio-Letzten der Gruppe 3.

Erst gross angekündigt und dann schnell wieder von der Website genommen wurde der Transfercoup von Adrian Winter. Es wird sich weisen ob der ehemalige FCZ-Profi noch den Weg ins Glarnerland finden wird.

Weniger spektakulär klingen da die weiteren Zuzüge von Mark Mocan, Dennis Aberia (beide Rüti), Nicolas Braunschweig (YF Juventus II) und Daniele Pecora (Red Star II). Ausserdem würde Linth gerne Usters Angriffs-Juwel Altin Ramabaja verpflichten.

Überhaupt ist auffällig wie sehr Linths Sportchef die Nachwuchsförderung in einem Artikel der "Südostschweiz" (Titel: "Die Linth-04-Familie wächst") herausstreicht. Darin wird einerseits erwähnt, dass die neuen Spieler in die Region wohnen und somit zur Philosophie passen. Gleichzeitig sagt Sportchef Didi Redzepi tatsächlich: "Mit Region meine ich nicht nur Spieler aus dem Glarnerland oder der unmittelbaren Nachbarschaft. Für mich sind die Grenzen der Region etwas offener und reichen bis nach Zürich." Sachen gibts.

Nicht mehr für Linth auflaufen werden derweil Nico Feusi (zu Weesen) und Felipe Borges (YF Juventus).

Gossau SG (8.): Ein Trio verlässt den FCG

Der FC Gossau verstärkt sich mit Eric Gülünay. Der Verteidiger kommt vom Lokalrivalen Uzwil.

Bei den St. Gallern sind aber auch drei Abgänge bekannt. Francesco Di Maggio zieht es zu Gruppenkonkurrent Eschen/Mauren. Kushtrim Rexhepi trägt neu das Trikot von Dardania SG. Noch nicht bekannt ist wohin es Endrin Lesi zieht.

Uzwil (9.): Marku, Gülünay und Ceniz nicht mehr im Kader



Erste Veränderungen sind auch beim FC Uzwil bekannt. So wechselt laut Sportchef Armando Müller der 18-jährige Mittelfeldspieler Nabil Gazi vom Winterthurer Zweitligisten Phönix Seen in die Ostschweiz.

Den Verein verlassen haben hingegen den oben erwähnten Eric Gülünay (zu Gossau), Patrik Marku (Bazenheid) und Orcun Cengiz (Zug 94).

Kreuzlingen (12.): Jonuzi wechselt in 3. Liga

Suad Jonuzi verlässt den Aufsteiger aus dem Thurgau nach nur einer halben Saison und wechselt zum FC Sirnach in die 3. Liga.

Weesen (14.): Krunic und Feusi kommen