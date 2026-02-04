Linth mit Verpflichtung aus Rümlang

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 5 werden laufend aktualisiert.
Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.
Chur 97
Trainer: Nico Gruber, Luca Catricala
Zugänge: Marko Zuvic (FC Ems), Simone Catricalà (FC Ems), Lorenzo Cazzato (FC Ems)
Abgänge: Ulrich Rhiner (FC Widnau), Enea Zappala (USV Eschen-Mauren), Aleksandar Mladenovic (FC Buchs), Yafet Kbrom (FC Ems), Albin Rashiti (FC Ems), Nicola Hartmann (FC Balzers)
FC Arbon 05
Trainer: Damiano Botticini
Zugänge:
Abgänge: Luka Djordjevic (vereinslos), Rikard Oroshi (FC Widnau), Midhad Arifagic (?), Denis Ademi (KF Labinoti), Giovanni Pentrelli (?), Elian Agostinho Chaves (FC Tägerwilen), Uros Dimitrijevic (FC Tägerwilen), Amin Aliti (FC Tägerwilen)
FC Linth 04
Trainer: Marius Zarn
Zugänge: Enit Sadiku (SV Rümlang)
Abgänge: Araz Sadik (Zürich City SC)
FC Rorschach-Goldach
Trainer: Marc Blumer
Zugänge: Galvan Lovakovic (zuletzt Brühl SG), Andrej Petrovic (FC Ruggell)
Abgänge: Sinan Özcelik (FC Widnau)
FC Schaffhausen II
Trainer: Antonio Dos Santos
Zugänge:
Abgänge:
FC Seefeld
Trainer: Heris Stefanachi
Zugänge: Yannick Scheidegger (zuletzt FC Baden)
Abgänge: Sinan Ulu (SV Höngg), Jahaim Kissling (Zürich City SC)
FC Seuzach
Trainer: Gianluca Appassito
Zugänge: Aaron Hauser (FC Winterthur II), Aron Santos (FC Bülach), Michael Bieri (FC Balzers)
Abgänge: Nouri Dekhili (FC Brüttisellen-Dietlikon)
FC Uzwil
Trainer: Ivan Martic
Zugänge:
Abgänge:
FC Weesen
Trainer: Ursal Yasar
Zugänge:
Abgänge:
FC Wil II
Trainer: Fábio de Souza
Zugänge:
Abgänge: Edison Selmanaj (CD Leganés C/ESP)
KF Dardania St. Gallen
Trainer:
Zugänge:
Abgänge: Arbnor Dalipi (FC Besa), Florjan Nuraj (FC Altstätten)
