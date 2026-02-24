Linth holt Nationalspieler - viele Abgänge in Arbon

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 5 werden laufend aktualisiert.
Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.
Chur 97
Trainer: Nico Gruber, Luca Catricala
Zugänge: Marko Zuvic (FC Ems), Simone Catricalà (FC Ems), Lorenzo Cazzato (FC Ems)
Abgänge: Ulrich Rhiner (FC Widnau), Enea Zappala (USV Eschen-Mauren), Aleksandar Mladenovic (FC Buchs), Yafet Kbrom (FC Ems), Albin Rashiti (FC Ems), Nicola Hartmann (FC Balzers)
FC Arbon 05
Trainer: Damiano Botticini
Zugänge:
Abgänge: Luka Djordjevic (AS Calcio Kreuzlingen), Rikard Oroshi (FC Widnau), Midhad Arifagic (?), Denis Ademi (KF Labinoti), Giovanni Pentrelli (AS Calcio Kreuzlingen), Elian Agostinho Chaves (FC Tägerwilen), Uros Dimitrijevic (FC Tägerwilen), Amin Aliti (FC Tägerwilen), Mihai Popescu (FC Au-Berneck)
Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Interregio-Gruppe 5 getätigt
FC Linth 04
Trainer: Marius Zarn
Zugänge: Enit Sadiku (SV Rümlang), Abd El Raouf Djezari (FC Schaffhausen II), Leonardo Silva De Abreu Lima (Ausland), Dennis Salanovic (FC Balzers)
Abgänge: Araz Sadik (Zürich City SC), Santiago Cecchini (FC Balzers)
FC Rorschach-Goldach
Trainer: Marc Blumer
Zugänge: Galvan Lovakovic (zuletzt Brühl SG), Andrej Petrovic (FC Ruggell)
Abgänge: Sinan Özcelik (FC Widnau)
FC Schaffhausen II
Trainer: Antonio Dos Santos
Zugänge:
Abgänge:
FC Seefeld
Trainer: Heris Stefanachi
Zugänge: Yannick Scheidegger (zuletzt FC Baden)
Abgänge: Sinan Ulu (SV Höngg), Jahaim Kissling (Zürich City SC)
FC Seuzach
Trainer: Gianluca Appassito
Zugänge: Aaron Hauser (FC Winterthur II), Aron Santos (FC Bülach), Michael Bieri (FC Balzers), Nabil Gazi (FC Phönix Seen)
Abgänge: Nouri Dekhili (FC Brüttisellen-Dietlikon)
FC Uzwil
Trainer: Ivan Martic
Zugänge: Denes Lakota (FC Flawil), Nico Broder (FC Vaduz II)
Abgänge: Kiaran Schweizer (?), Joshua Müller (FC Wil II)
FC Weesen
Trainer: Ursal Yasar
Zugänge:
Abgänge: Aboulaye Sambake (Frankreich)
FC Wil II
Trainer: Fábio de Souza
Zugänge: Joshua Müller (FC Uzwil)
Abgänge: Edison Selmanaj (CD Leganés C/ESP), Martim Patricio Cardoso Cardoso (FC Kosova)
KF Dardania St. Gallen
Trainer:
Zugänge: Ardian Ademi (zuletzt SCR Altach Juniors/AUT)
Abgänge: Arbnor Dalipi (FC Besa), Florjan Nuraj (FC Altstätten), Kasim Jakupi (FC Bazenheid), Lucien Hauser (FC Steinach), Albion Gashi (FC Besa SG)
