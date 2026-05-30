Lintfort entführt Punkte aus Goch, Campe trifft dreifach gegen Bottrop

Auch wenn tabellarisch nicht mehr viel zu holen ist, boten Viktoria Goch und der 1. FC Lintfort den anwesenden Zuschauern eine unterhaltsame Begegnung am Freitagabend. Letztlich hatte Lintfort mit einem 3:2-Sieg die Nase vorn, alle drei Treffer erzielte Carlos Candido Pin.
Auch das Aufeinandertreffen zwischen der DJK SF Katernberg und Rhenania Bottrop wird keine tragende Auswirkung auf die Abschlusstabelle haben. Die bereits abgestiegenen Bottroper gingen vor heimischer Kulisse mit 1:4 einmal leer aus. Auch hier traf in Luca Campe ein Akteur gleich dreimal.
Direkt am Samstag geht mit Action weiter. Besonderes Augenmerk gilt der Auswärtsaufgabe vom SV Scherpenberg beim VfB Bottrop (LIVE! Im FuPa-Ticker und im YouTube-Stream von FuPa). Parallel drehen die bereits abgestiegenen Sportfreunde Hamborn eine Ehrenrunde bei der DJK BW Mintard. Am Abend könnte der SC Werden-Heidhausen seine Ausgangslage im Abstiegskampf mit einem Sieg gegen den VfB Speldorf merklich verbessern.
Lange Zeit hielten die bereits abgestiegenen Gastgeber die Partie offen. Kurz vor der Pause brachte Luca Campe die Gäste jedoch in Führung. Mit dem 0:1 in der 39. Minute setzte Katernberg den ersten Treffer der Begegnung und nahm diesen Vorsprung mit in die Halbzeit.
Nach dem Seitenwechsel baute die DJK ihre Führung weiter aus. Erneut war Campe erfolgreich und erhöhte auf 2:0 (51.). Wenige Minuten später traf Maurice Tavio Y Huete zum 3:0 für die Gäste (57.).
Jan Nübel brachte die Gastgeber in der 66. Spielminute immerhin wieder etwas näher. Die letzte Hoffnung auf eine weitere Aufholjagd beendete jedoch Campe, der in der 83. Minute seinen dritten Treffer des Tages erzielte und den 4:1-Endstand herstellte.
Rhenania Bottrop – DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 1:4
Rhenania Bottrop: Niklas Schumacher, Emircan Temel (81. Murat Berbero), Jan Nübel, Lucas Bellingkrodt (73. Flavio Dietz), Hendrik Laakmann (81. Ensar Demircan), Samuel Kahnert (46. Jan Niklas Schröer), Dennis Terwiel, Cem Sakız, Murat Berbero, Felix Gatner (46. Talip Dikyologlu), Deniz Erdem - Trainer: Stefan Thiele - Co-Trainer: Mirco van Dellen
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Nils Unger, Kerron Oteng-Adjei, Bright John Essien (52. Joel Wyputa), Berkant Gebes, Alharth Aljassem (59. Niklas Hunder), Luca Campe, Christopher Löffler, Marcel Welscher, Melih Bulut (46. Yves Busch), Maurice Tavio Y Huete - Trainer: Sascha Hense
Schiedsrichter: Jannis Peleikis (Duisburg) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Luca Campe (39.), 0:2 Luca Campe (51.), 0:3 Maurice Tavio Y Huete (57.), 1:3 Jan Nübel (66.), 1:4 Luca Campe (83.)
Bereits nach fünf Minuten gingen die Gastgeber in Führung. Nach Vorarbeit von Luca Palla setzte sich Jacob Falkhofen durch und traf zum 1:0. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später verwertete Carlos Candido Pin eine Hereingabe von Jonas Haub zum Ausgleich (7.).
In der Folge suchten beide Mannschaften den Weg nach vorne. Abdoulaye Sall verpasste für Lintfort knapp das Tor (12.), ehe die Partie nach der turbulenten Anfangsphase etwas ruhiger wurde. Mit dem 1:1 ging es schließlich in die Halbzeitpause.
Direkt nach Wiederanpfiff drehte Lintfort die Begegnung. Pin war nach Vorarbeit von Sall zur Stelle und erzielte das 2:1 (46.). Die Gäste blieben auch danach gefährlich. Sall hatte zunächst im Strafraum mehrere Abschlussmöglichkeiten (52.), während Goch durch Levon Kürkciyan die Chance auf den Ausgleich liegen ließ (62.).
In der Schlussphase boten sich dem 1. FC Lintfort weitere Räume. Nach mehreren gefährlichen Kontern erhöhte Pin nach einer Flanke von Ouassim El Abdouni auf 3:1 und schnürte damit seinen Dreierpack (73.).
Viktoria Goch gab sich jedoch nicht geschlagen. Nach einer Ecke verkürzte Luca Palla per Kopfball auf 2:3 (81.). In den verbleibenden Minuten versuchten die Gastgeber noch einmal Druck aufzubauen, kamen aber nicht mehr zum Ausgleich.
Viktoria Goch – 1. FC Lintfort 2:3
Viktoria Goch: Marvin Hitzek (72. Jan Wilbers), Alexander Möller (53. Malte Baumeister), Luca Palla, Luca Plum, Levon Kürkciyan (79. Ahmed Miri), Elias Koenen (53. Niklas Zaß), Jacob Falkhofen (70. Marius Alt) - Trainer: Kevin Wolze
1. FC Lintfort: Filip Curcic, Julian Klement, Jonas Haub (75. Yassine Riad), Ouassim El Abdouni (84. Matti Völkel), Jan Ziebell, Furkan Baydar, Princely Ngangjoh (89. Jan Goretzki), Abdoulaye Sall, Marcel Goretzki, Thorsten Kogel, Carlos Candido Pin - Trainer: Meik Bodden - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke
Schiedsrichter: Niklas Peuten (Tönisvorst) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Jacob Falkhofen (5.), 1:1 Carlos Candido Pin (7.), 1:2 Carlos Candido Pin (46.), 1:3 Carlos Candido Pin (73.), 2:3 Luca Palla (81.)
34. Spieltag
05.06.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Bottrop
06.06.26 Mülheimer FC 97 - VfB Speldorf
07.06.26 SV Budberg - Viktoria Goch
07.06.26 Sportfreunde Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard
07.06.26 FC Kray - ESC Rellinghausen
07.06.26 SV Scherpenberg - PSV Wesel
07.06.26 1. FC Lintfort - Rhenania Bottrop
07.06.26 SC Werden-Heidhausen - SG Essen-Schönebeck
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