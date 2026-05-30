Lintfort entführt Punkte aus Goch, Campe trifft dreifach gegen Bottrop

Lintfort setzte sich mit 3:2 gegen Goch durch. – Foto: Marcel Eichholz

Auch wenn tabellarisch nicht mehr viel zu holen ist, boten Viktoria Goch und der 1. FC Lintfort den anwesenden Zuschauern eine unterhaltsame Begegnung am Freitagabend. Letztlich hatte Lintfort mit einem 3:2-Sieg die Nase vorn, alle drei Treffer erzielte Carlos Candido Pin.

Auch das Aufeinandertreffen zwischen der DJK SF Katernberg und Rhenania Bottrop wird keine tragende Auswirkung auf die Abschlusstabelle haben. Die bereits abgestiegenen Bottroper gingen vor heimischer Kulisse mit 1:4 einmal leer aus. Auch hier traf in Luca Campe ein Akteur gleich dreimal.

Direkt am Samstag geht mit Action weiter. Besonderes Augenmerk gilt der Auswärtsaufgabe vom SV Scherpenberg beim VfB Bottrop (LIVE! Im FuPa-Ticker und im YouTube-Stream von FuPa). Parallel drehen die bereits abgestiegenen Sportfreunde Hamborn eine Ehrenrunde bei der DJK BW Mintard. Am Abend könnte der SC Werden-Heidhausen seine Ausgangslage im Abstiegskampf mit einem Sieg gegen den VfB Speldorf merklich verbessern.