Linous Brohammer kehrt zum FC Kandern zurück

Der FC Kandern hat seinen zweiten Neuzugang für die kommende Spielzeit bekannt gegeben. Nach Tim Scholten (SV Weil U19) kehrt mit Linous Brohammer ein weiterer ehemaliger Jugendspieler in die Au zurück. Der Mittelfeldakteur wechselt aus der A-Jugend der SG Auggen zum FCK, für den er bereits im Nachwuchs aktiv. Nach einigen Jahren bei den Auggener Junioren schließt sich Brohammer nun wieder dem FCK an. "Wir freuen uns einen weiteren jungen, motivierten Spieler für unsere erste Mannschaft gewonnen zu haben", so FCK-Sportchef Luca Kern.