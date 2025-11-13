Lino Tempelmann wird Eintracht Braunschweig mehrere Wochen fehlen

Eintracht Braunschweig muss in den kommenden Wochen auf Mittelfeldspieler Lino Tempelmann verzichten. Der 26-Jährige hatte zuletzt mit anhaltenden Knieproblemen zu kämpfen, die am heutigen Mittwoch einen kleinen operativen Eingriff erforderlich machten. Dieser verlief erfolgreich. Tempelmann wird sein Rehaprogramm zunächst in München absolvieren und der Mannschaft vorerst nicht zur Verfügung stehen.