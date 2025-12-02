Lino Preuß verlängert beim TuS Pewsum – Jungtalent bleibt an Bord

Der TuS Pewsum freut sich sehr, bekanntgeben zu können, dass Lino Preuß auch in der Saison 2026/27 das Trikot unseres Vereins tragen wird. Lino kam im vergangenen Sommer aus der U19 des BSV Kickers Emden zu uns und hat seit seinem Wechsel mit großem Einsatz und sichtbarer Entwicklung für Aufsehen gesorgt. Nach ef Einsätzen in der aktuellen Spielzeit und einem Tor steht fest: Der Vereint vertraut weiter auf sein Potenzial und seine Entwicklung im Herrenbereich.

Neben seinen Leistungen auf dem Platz wird Preuß intern für seine positive und offene Art geschätzt. Sein Umgang mit Mitspielern und seine Anpassungsfähigkeit sollen wesentlich dazu beigetragen haben, dass er sich schnell in der Mannschaft integriert hat.

Mit der frühzeitigen Vertragsverlängerung setzt der TuS Pewsum ein Zeichen, junge Spieler langfristig zu entwickeln und ihnen Perspektiven zu bieten. Der Verein plant, Preuß auch in der kommenden Saison weiter an die höheren Anforderungen des Herrenfußballs heranzuführen und ihm kontinuierlich Spielpraxis zu ermöglichen.