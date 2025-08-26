Szene aus dem Spiel – Foto: Vivien Riewald

Linnea von Holten schnürt Doppelpack – SG WDB verliert in Stade Frühe Gegentore bringen SG WDB auf die Verliererstraße +++ Bildergalerie vom Spiel

Die SG WDB hat am dritten Spieltag der Frauen Bezirksliga Lüneburg West auswärts beim VfL Güldenstern Stade mit 1:3 verloren. Nach drei Spielen steht die SG bei drei Punkten, während Stade bereits den zweiten Sieg eingefahren hat.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr VfL Güldenstern Stade Stade SG WDB SG WDB 3 1 Die Anfangsphase verlief aus Sicht der Gäste äußerst unglücklich. Schon in der 4. Minute brachte Linnea von Holten den VFL mit 1:0 in Führung, kurz darauf erhöhte Farahnaz Hosseini auf 2:0. WDB-Trainer Chris Mehrtens fand deutliche Worte: „Ein Auswärtsspiel auf Kunstrasen bedeutet 'keine gute Leistung der WDB'. Dies war in der Vergangenheit so und setzte sich auch beim Spiel in Stade fort. Zu keinem Zeitpunkt der Partie fand man ins Spiel und konnte nach einer katastrophalen Anfangsphase froh sein, dass es nur 0:2 hieß.“