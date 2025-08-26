Linnea von Holten schnürt Doppelpack – SG WDB verliert in Stade

Die SG WDB hat am dritten Spieltag der Frauen Bezirksliga Lüneburg West auswärts beim VfL Güldenstern Stade mit 1:3 verloren. Nach drei Spielen steht die SG bei drei Punkten, während Stade bereits den zweiten Sieg eingefahren hat.
Die Anfangsphase verlief aus Sicht der Gäste äußerst unglücklich. Schon in der 4. Minute brachte Linnea von Holten den VFL mit 1:0 in Führung, kurz darauf erhöhte Farahnaz Hosseini auf 2:0. WDB-Trainer Chris Mehrtens fand deutliche Worte: „Ein Auswärtsspiel auf Kunstrasen bedeutet 'keine gute Leistung der WDB'. Dies war in der Vergangenheit so und setzte sich auch beim Spiel in Stade fort. Zu keinem Zeitpunkt der Partie fand man ins Spiel und konnte nach einer katastrophalen Anfangsphase froh sein, dass es nur 0:2 hieß.“
Nach der Pause sorgte erneut Linnea von Holten mit ihrem zweiten Treffer für das 3:0. Erst in der 60. Minute gelang Lisa Hoops nach Vorlage von Nele Strauß der Anschlusstreffer. Am Ende blieb es beim 1:3 aus Sicht der SG WDB. „Wir haben es heute als Mannschaft nicht hinbekommen unser Leistungsvermögen abzurufen. Im Training gilt es daran zu arbeiten und es am kommenden Freitag besser zu machen“, so Mehrtens.