Linksverteidiger kann es auch im Mittelfeld

Marcel Lünser vom SSV Hagen ist der Fußballer der Woche im TAGEBLATT. Der 30-Jährige ist in der Defensive gefragt. Zuletzt agierte er spielentscheidend gegen Jork. Was sein Trainer an ihm schätzt.

Der SSV Hagen hat eine schwierige Hinserie in der Kreisliga Stade hinter sich. Vor dem letzten Spiel vor der jetzigen Winterpause hatte der SSV zehn Spiele keinen Dreier geholt und empfing den TuS Jork als heimschwächste Mannschaft der Liga. Dann feierte Hagen einen 6:1-Sieg. "Das tat richtig gut", sagt Marcel Lünser. In dem Spiel musste der 30-Jährige einmal mehr beweisen, was ihn für die im Umbruch steckende Mannschaft so wichtig macht.

Der Linksverteidiger musste in der zweiten Halbzeit auf der Sechserposition spielen, weil sich der Mannschaftskollege verletzt hatte. "Marcel ist eigentlich unser Linksverteidiger, musste in den letzten Wochen aber immer auf der Sechs spielen und sorgt für mehr Stabilität", sagt Trainer Daniel Witt. Bei dem so wichtigen Sieg sei Lünser mit seiner Zweikampfstärke der Garant des Erfolgs gewesen, so Witt.

Lünser spielt, seitdem er das erste Mal gegen einen Fußball getreten hat für den SSV Hagen. Dass es in dieser Saison mit den vielen jungen Spielern nicht einfach werden würde, sei ihm klar gewesen. "Die Stimmung ist aber gut und ich bin mir sicher, dass wir in der Rückrunde kommen werden", sagt Lünser. Die Tendenz sei zuletzt schon erkennbar gewesen. Er selbst sieht sich eher als Linksverteidiger, wenn alles gut geht, kann er seinem SSV nach der Winterpause als solcher beim Aufschwung helfen.

Was war Ihr schönstes Erlebnis auf dem Fußballplatz?

Das Kreispokalfinale in Himmelpforten gegen Mu/Ku - auch wenn wir im Elfmeterschießen verloren haben. Die Stimmung mit den Fans war super.