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Linksfuß Berghahn kommt an den Gammer Weg
Der SV Altengamme hat seinen nächsten Zugang für die Saison 2026/27 präsentiert. Marvin Liam Berghahn soll offensiv und defensiv flexibel einsetzbar sein.
Der SV Altengamme arbeitet weiter am Kader für die kommende Saison und hat mit Marvin Liam Berghahn den nächsten Zugang vorgestellt. Der 20-Jährige ist Linksfuß und soll der Mannschaft am Gammer Weg mehr Flexibilität geben. Nach Vereinsangaben kann Berghahn sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden.
Das Talent spielte zuletzt beim FC Voran Ohe, für den er in der vergangenen Saison in der Landesliga Hansa neunmal zum Einsatz kam. Zuvor sammelte er Stationen bei SV Todesfelde II und in der U19 des SV Eichede. Insgesamt sind zwölf Spiele für ihn hinterlegt.
Flexibilität für Altengamme
Der SV Altengamme beschreibt Berghahn in den Vereinsmedien als vielseitigen Spieler, der mit Ehrgeiz, Dynamik und Entwicklungspotenzial wichtige Qualitäten mitbringe. Gerade diese Mischung macht den Transfer interessant: Berghahn ist jung, bringt aber bereits erste Erfahrungen im Herrenbereich mit und kann mehrere Rollen abdecken.
Für Altengamme, das in der Landesliga Hansa seit Jahren eine feste Adresse ist, erweitert der Zugang die Optionen im Kader. Der Klub begrüßt Berghahn mit den Worten: „Willkommen beim SV Altengamme, Marvin!“ und wünscht ihm eine erfolgreiche Saison am Gammer Weg.
Damit setzt Altengamme weiter auf Spieler, die sich entwickeln können und zugleich Positionsflexibilität mitbringen. Berghahn passt genau in dieses Profil.
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