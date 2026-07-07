Linksfuß Berghahn kommt an den Gammer Weg

Das Talent spielte zuletzt beim FC Voran Ohe, für den er in der vergangenen Saison in der Landesliga Hansa neunmal zum Einsatz kam. Zuvor sammelte er Stationen bei SV Todesfelde II und in der U19 des SV Eichede. Insgesamt sind zwölf Spiele für ihn hinterlegt.

Flexibilität für Altengamme

Der SV Altengamme beschreibt Berghahn in den Vereinsmedien als vielseitigen Spieler, der mit Ehrgeiz, Dynamik und Entwicklungspotenzial wichtige Qualitäten mitbringe. Gerade diese Mischung macht den Transfer interessant: Berghahn ist jung, bringt aber bereits erste Erfahrungen im Herrenbereich mit und kann mehrere Rollen abdecken.

Für Altengamme, das in der Landesliga Hansa seit Jahren eine feste Adresse ist, erweitert der Zugang die Optionen im Kader. Der Klub begrüßt Berghahn mit den Worten: „Willkommen beim SV Altengamme, Marvin!“ und wünscht ihm eine erfolgreiche Saison am Gammer Weg.