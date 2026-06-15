Linke Seite performt: Die Elf des Jahres der KLB Hofgeismar-Wolfhagen Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Angelo Wiesner

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists gepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließt in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Im Tor steht Maurice Paar von der FSG Weidelsburg II. Der Schlussmann wurde fünfmal in die Elf der Woche gewählt und sichert sich damit den Platz zwischen den Pfosten. Paar kam auf 16 Einsätze und verbuchte sogar einen Assist. Die Dreierkette bilden Fabian Surmann vom SV Mariendorf, Ruben Döhne vom FC Oberelsungen II und Louis Altmann von der TSG Hofgeismar. Surmann wurde achtmal nominiert und erzielte ein Saisontor. Döhne kam auf fünf Nominierungen sowie ein Tor und eine Vorlage, Altmann wurde ebenfalls fünfmal berücksichtigt und steuerte zwei Assists bei.

Im Mittelfeld führt Kevin Bongartz von der SG Altenhasungen/Oelshausen/Istha II die Auswahl an. Mit zehn Nominierungen gehört er zu den prägenden Spielern dieser Elf und sammelte in der Liga sechs Tore sowie zehn Assists. Neben ihm steht Luca Kotzian vom SV Mariendorf, der siebenmal in der Elf der Woche vertreten war und sieben Tore sowie acht Vorlagen vorweisen kann. Komplettiert wird die Reihe von Ogün Ölge von der TSG Hofgeismar, der fünfmal nominiert wurde, sowie Leon Schade von der FSG Weidelsburg II, der sieben Treffer und fünf Assists beisteuerte. Im Angriff steht Noah Pick von der TSG Hofgeismar. Der 20-Jährige wurde zehnmal in die Elf der Woche gewählt und lieferte mit 34 Toren und vier Assists in15 Einsätzen beeindruckende Werte. Neben ihm stehen Laurin Kitta von der SG FSV Dörnberg III/Zierenberg II, der sieben Nominierungen sowie 15 Tore und 13 Assists sammelte, und ein weiterer TSG-Akteur: Ciwan Ölge, der mit fünf Nominierungen den Hofgeismarer Offensivblock komplettiert.