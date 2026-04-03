Linienrichter schockt Trainer Stephan Raschke

Nach einem verdienten 2:0-Sieg über den TuS Jork kam für TSV-Trainer Stephan Raschke der Schock. Der Linienrichter hatte sechs Einwechslungen notiert und das hätte bedeutet, dass die Gastgeber einmal zuviel gewechselt hätten. "Das konnte aber gar nicht angehen, denn wir hatten nur fünf Spieler plus einen Ersatzkeeper auf der Bank", so Stephan Raschke. Der Linienrichter hatte sich schlichtweg falsche Notizen gemacht. "Ich habe mir schon überlegt, was ich meinen Jungs erzähle, verdient gewonnen und doch verloren. War ich froh, als sich alles aufklärte", meint ein erleichterter TSV-Coach.

Großenwörden vergibt einige Chancen

Schon im ersten Durchgang ließen die Hausherren einige gute Möglichkeiten aus. Lediglich Matthias Stüven war nach einem schönen Pass in die Schnittstelle von Henrik Wassermann eiskalt vor dem Tor. Vor dem eigenen Tor ließ Großenwörden kaum etwas zu. "Jork hatte höchstens zwei Chancen im ganzen Spiel", so Raschke. Kurz nach dem Wechsel sorgte Lennart Göhlich bereits für die Entscheidung. Matthias Stüven hatte sich auf der rechten Seite durchgesetzt und in die Mitte gespielt, wo Göhlich aus acht Metern einnetzte. Der TSV Großenwörden konnte jetzt sechs der letzten sieben Partien für sich entscheiden. "Unsere Leistung war auch heute wieder gut. Jetzt wollen wir dranbleiben und schauen, wie weit wir noch nach oben kommen", meint der TSV-Trainer abschließend. Für die Altländer bleibt es bei vier Zählern Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz.