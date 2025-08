Linienrichter bedroht: Gruppenliga-Spiel abgebrochen

Kelsterbachs Spielertrainer Kilic Görgülü wählte nach dem Abbruch gegenüber unserer Redaktion folgende Worte:

"Der Abbruch war gerechtfertigt. Solch ein Vorfall ist nicht das, was Türk Kelsterbach als Verein repräsentiert. So etwas darf nicht passieren. Der Betroffene ist ein Spieler, für den ich eigentlich meine Hand ins Feuer lege. Vor allem, weil die Aktion von ihm ausging, sind wir in Schockstarre. Der Spieler ist eigentlich ein herzensguter Mensch, der bei uns noch nie eine rote Karte bekommen hat, früher im NLZ bei der Eintracht war und uns vergangene Saison im letzten Spiel zur Meisterschaft geschossen hat. So kennen wir ihn eigentlich nicht. Heute hat er etwas Falsches zum Linienrichter gesagt, das weiß er selbst. Er hat sich anschließend auch beim Schiedsrichter entschuldigt und bei uns. Er schadet mit einem solchen Verhalten nicht nur sich, sondern auch dem ganzen Verein. Wir werden jede Strafe akzeptieren und es nochmal intern regeln. Er wird sicher eine saftige Sperre kriegen. Ich rechne damit, dass er uns das kommende halbe Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Wir werden ihn ersetzen müssen. Da habe ich schon ein paar Ideen, aber wir werden wohl auch nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden müssen. Heute haben wir Lehrgeld bezahlt und am eigenen Leib gespürt wie es ist, gegen eine Mannschaft zu spielen, die vorne jede Chance nutzt. Ich hoffe, wir haben heute unser ganzes Unglück für die Saison aufgebraucht."

