Lindlar vor Pokalduell gegen FV Wiehl: „Meisterschaft hat Priorität

Im Kreispokal trifft der TuS Lindlar auf den Landesligisten FV Wiehl. Trainer Arlind Oseku geht das Duell mit gemischten Gefühlen an.

„Wir sind noch lange nicht da, wo wir gerne wären“, erklärt Oseku. Verletzungen und Urlauber hätten den Saisonstart erschwert. Umso wichtiger war der klare 5:0-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Biesfeld. „Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir schönen und effektiven Fußball gespielt und uns das Selbstvertrauen für diese Woche geholt.“

Trotz der Vorfreude auf den Pokal ist die Priorität für den Coach klar: „Der Pokal kommt trotzdem ungelegen, da wir Sonntag das wichtige Duell beim VfR Wipperfürth haben. Meisterschaft hat natürlich Priorität und Pokal ist ein netter Bonus.“