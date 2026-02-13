Linder trifft spät zum Remis

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben sich im Hinspiel der UEFA Women’s Champions League im AOK Stadion ein 2:2 gegen Juventus FC erarbeitet. Nach frühem Rückstand und einem weiteren Gegentor im zweiten Durchgang bewies die Mannschaft von Stephan Lerch Moral und kam durch einen verwandelten Strafstoß von Janina Minge sowie einen späten Treffer von Sarai Linder noch zum Ausgleich.

Auch nach dem Seitenwechsel suchten die Wölfinnen den Weg nach vorn, fanden gegen die kompakt stehenden Gäste jedoch zunächst keine klaren Lösungen. Stattdessen erhöhte Juventus: Ein abgefälschter Versuch von Amalie Vangsgaard senkte sich über Stina Johannes hinweg ins Tor (61.).

Die Partie begann ausgeglichen, ehe Juventus mit der ersten klaren Möglichkeit in Führung ging. Nach einem Eckball setzte sich Ana Capeta im Strafraum durch und köpfte zum 0:1 ein (7.). Wolfsburg übernahm in der Folge mehr Spielanteile. Vivien Endemann, Svenja Huth und Lineth Beerensteyn kamen zu Abschlüssen, ohne jedoch den Ausgleich zu erzielen. Auf der Gegenseite blieb der italienische Meister vor allem bei Standards gefährlich und setzte kurz vor der Pause einen Ball an die Latte.

Wolfsburg reagierte mit zunehmendem Druck. Nach einer VAR-Überprüfung entschied die Schiedsrichterin auf Handelfmeter, den Minge sicher zum 1:2 verwandelte (83.). In der Schlussphase drängten die Gastgeberinnen auf den Ausgleich. In der fünften Minute der Nachspielzeit nahm Linder einen Abpraller an der Strafraumgrenze direkt und traf sehenswert in den rechten oberen Winkel zum 2:2-Endstand (90.+5).

Lerch hatte seine Startelf im Vergleich zum Bundesligasieg gegen Köln auf vier Positionen verändert. Unter anderem kehrte Caitlin Dijkstra nach Verletzung in die Anfangsformation zurück.

Das Rückspiel in Turin entscheidet nun über den Einzug in die nächste Runde.