Lindenthal will Reaktion zeigen, Brauweiler lauert

Der TuS benötigt somit weiterhin Zähler im Tabellenkeller. Daher erwartet Sascha Zinken, Cheftrainer des SC, auch einen harten Brocken. "Ich erwarte eine Mannschaft, die als Einheit auftritt, sehr kompakt spielen wird und mit ihren guten Offensivspielern immer wieder Nadelstiche setzen will", erklärte er.

Nach der 1:6-Klatsche muss seine Mannschaft nun eine Reaktion zeigen. Im Hinblick auf das Duell mit Mondorf muss sich daher etwas ändern. "Wir müssen es schaffen über die kompletten 90 Minuten voll fokussiert zu sein und die kleinen Fehler abzustellen", betonte Zinken.

Während der TuS die Punkte braucht um sich von der roten Zone absetzen zu können, benötigt Lindenthal Zähler um oben dran zu bleiben.

Durch den 6:1-Kantersieg gegen Hohenlind kletterte der SV Eintracht Hohkeppel II auf den sechsten Tabellenplatz. Zeitgleich beendete die Eintracht die sieglose Serie von vier Spielen.

Am kommenden Spieltag wartet jedoch schon die nächste schwere Aufgabe auf den SV - es geht gegen den SSV Homburg-Nümbrecht, der aktuell auf Rang Vier steht. Giuseppe Brunetto, Übungsleiter in Hohkeppel, schwärmte vom kommenden Gegner und freut sich auf das Duell. "Wir freuen uns auf das Spiel und auf die Anlage. Nümbrecht ist seit Jahren eine Top-Adresse in der Liga und sind es auch in diesem. Eine starke Mannschaft mit einem erfahrenen Trainer, die eine dominante Spielweise hat. Versuchen viel fußballerisch zu lösen und laufen den Gegner hoch an", sagte er über den SSV.

Er und sein Team werden in der Partie einen klaren Matchplan haben. "Wir wollen die Effektivität vor dem gegnerischen Tor und die Power im Pressing gegen den Ball vom Spiel gegen Hohenlind", erklärte Brunetto.

Mit einem weiteren Dreier könnte Hohkeppel zur Spitzengruppe der Liga aufsteigen. Nümbrecht könnte derweil den dritten Platz erobern.

Die weiteren Partien:

Sowohl der FV Bonn-Endenich als auch die Spielvereinigung Flittard erleben eine regelrechte Achterbahnfahrt in dieser Spielzeit. Allerdings steht der FV besser als die Gäste da. Nur vier Punkte trennen Flittard aktuell von einem direkten Abstiegsplatz - somit muss etwas Zählbares in Bonn geholt werden. Die Vorzeichen stehen jedoch nicht gut für Flittard, denn die vergangenen drei Liga-Spiele verlor die Spielvereinigung allesamt. Während die Gäste sich mit einem Dreier Luft verschaffen können in Keller, könnte Endenich bis auf den sechsten Rang springen.

So., 07.12.2025, 15:15 Uhr FV Wiehl 2000 FV Wiehl SC Rheinbach SC Rheinbach 15:15 PUSH

Der FV Wiehl ist die größte Überraschung der vergangenen Wochen. Seit vier Partien ist der FV ungeschlagen und sicherte sich zeitgleich acht Punkte aus diesen vier Begegnungen. Der kommende Gegner SC Rheinbach legte vor einigen Wochen ebenfalls eine ungeschlagene Serie hin, die allerdings von zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen unterbrochen wurde. Wiehl hat die Möglichkeit die Abstiegsplätze zu verlassen. Rheinbach hat die Chance den sechsten Rang zu erobern.

Am vergangenen Spieltag siegte der SV Grün-Weiss Brauweiler im Top-Spiel gegen Neunkirchen und verkürzte den Abstand auf den Tabellenführer um drei Punkte. Nur drei Zähler stehen noch zwischen den Grün-Weissen und der Spitze. Um auf Platz Eins springen zu können muss der SV zunächst seine Hausaufgaben machen. Es geht gegen den SC Blau-Weiß Köln, der durch zwei Siege in Serie auf den siebten Platz kletterte. Mit etwas Zählbarem aus den letzten zwei Liga-Spielen dieses Jahres könnten die Kölner eine starke Hinserie als Aufsteiger beenden.

Tabellenführer FSV SW Neunkirchen-Seelscheid musste am vergangenen Spieltag einen kleinen Dämpfer durch die Pleite gegen Brauweiler verkraften. Allerdings blieb der FSV weiterhin an der Spitze - mit drei Zählern Vorsprung. Um an der Spitze bleiben zu können benötigt Neunkirchen allerdings wieder einen Sieg, denn der SV lauert auf einen Fehler des Liga-Primus. Gegner SC Fortuna Bonn verlor zwei direkte Kellerduelle und fiel somit auf den letzten Tabellenrang zurück. Um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren benötigt die Fortuna wieder etwas Zählbares.

Der SV Schlebusch schaffte durch einen Dreier gegen Fortuna Bonn den Negativtrend von acht Pflichtspielpleiten in Folge zu durchbrechen und sich mit einem Zeichen im Abstiegskampf zu melden. Drei Zähler trennen den SV noch vom rettende Ufer. Mit einem weiteren Dreier könnte dies erreicht werden. Der kommende Gegner 1. FC Spich wartet seit sechs Partien auf einen Sieg und verlor zudem die vergangenen drei Liga-Begegnungen. Somit fiel der FC zurück auf den 13. Platz und steht mit nur einem Punkt Abstand vor einem direkten Abstiegsplatz. Beide Mannschaften brauchen somit Punkte um sich von der roten Zone absetzen zu können.

So., 07.12.2025, 15:15 Uhr TuS Marialinden Marialinden FV Bad Honnef Bad Honnef 15:15 PUSH