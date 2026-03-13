Lindenthal will auch Bonn ärgern – Holt Düren zweiten Sieg in Folge?

Vichttal will den nächsten Sieg – Foto: Michael Schneiders

Lindenthal will Siegesserie ausbauen Drei Rückrundenspiele und drei Siege. Viel besser hätte 2026 für Borussia Lindenthal nicht starten können. Den genauen Gegensatz erlebten die Bonner. Beide Rückrundenspiele gingen verloren. Im Dreikampf um die Spitze mussten die Kohler-Jungs zuletzt bittere Ergebnisse einfahren. Lindenthal-Hohenlinds Trainer Daniel Huth weiß dennoch um die Schwere der Aufgabe beim Tabellendritten, geht die Partie aber mit breiter Brust an: „Wir fahren selbstbewusst nach Bonn und möchten nach drei Siegen in Folge auch ein Spitzenteam ärgern“, so die klare Ansage des Coaches. Die Borussia ist sich bewusst, dass gegen die spielstarken Bonner alles passen muss. Huth betont: „Wir brauchen sicher eine außergewöhnlich gute Leistung, um zu punkten.“ Nach der jüngsten Erfolgsserie scheint Lindenthal jedoch bereit zu sein, die Rolle des Favoritenschrecks voll anzunehmen und den Kampf um die oberen Tabellenplätze noch einmal richtig spannend zu machen. Für den Bonner SC hingegen zählt im Titelrennen nur ein Heimsieg, um den Anschluss an Fortuna Köln und Alemannia Aachen zu halten.

Vichttal möchte den nächsten Sieg Wenn der VfL Vichttal am kommenden Samstag den SC West Köln empfängt, ist die Marschroute für die Gastgeber klar: Es müssen Punkte her, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht komplett zu verlieren. Zuletzt gewann der VfL das spektakuläre Derby gegen Eilendorf, doch die Aufgabe am Samstag könnte kaum schwieriger sein, denn mit dem SC West reist ein Team an, das im gesicherten Mittelfeld steht und zuletzt auch den Bonner SC schlagen konnten. Vichttals Trainer Nick Gerhards ist sich der schwierigen Aufgabe bewusst: „Der SC West ist mannschaftstaktisch extrem gut eingestellt und verfügt über eine sehr große individuelle Qualität“, so Gerhards im Vorfeld der Partie. Besonders die Reife des Gegners beeindruckt den VfL-Coach: „Sie spielen unangenehm und für diese Altersklasse bereits äußerst erwachsen.“ Für Vichttal wird es darauf ankommen, von der ersten Minute an dagegenzuhalten und die taktische Disziplin der Gäste durch pure Leidenschaft zu brechen. Gerhards lässt keinen Zweifel daran, was er von seinen Jungs erwartet: „Wir müssen an unser absolutes Maximum gehen, wenn wir in diesem Spiel punkten wollen.“

Verteidigt die Fortuna die Tabellenspitze? Erst den Sieg gegen den Bonner SC, dann der Erfolg über Aachen in der vergangen Woche. Die Fortuna aus Köln konnte die Topspiele der Liga gewinnen und sich damit an die Tabellenspitze setzen. Fortuna-Coach Johannes Zäh spürt die enorme Energie in seinem Kader: „Die Jungs sind heiß, den nächsten Schritt zu machen. Unsere Trainingsintensität ist wahnsinnig hoch und jeder will sich zeigen“, berichtet Zäh von einer Mannschaft, die vor Selbstbewusstsein strotzt. Doch trotz der Favoritenrolle herrscht beim Spitzenreiter höchste Wachsamkeit. Der Respekt vor dem Gastgeber ist groß: „In Wiehl ist es immer schwierig. Ihr erstes Rückrundenspiel lief richtig gut und wir sind gewarnt“, so Zäh mit Blick auf die starke Form der Gastgeber. Dennoch überwiegt die Vorfreude auf die Herausforderung: „Wir haben richtig Bock und wollen unsere positive Stimmung in das Spiel transportieren.“ Für den FV Wiehl ist es die Chance, ein echtes Ausrufezeichen gegen den Ligaprimus zu setzen, während Köln mit einem Sieg den Druck auf die Verfolger hochhalten möchte.

Gelingt Düren der zweite Sieg in Folge? Mit einem sehr wichtigen Sieg gegen Deutz konnte der 1. FC Düren auf einen Nichtabstiegsplatz springen. Nun möchte man gegen Rheinsüd den nächsten Sieg einfahren. Dürens Trainer Nihad Dzaferovic lässt im Vorfeld keine Zweifel an der Zielsetzung für dieses Heimspiel aufkommen: „Drei Punkte sind Pflicht, um uns unten raus zu spielen. Alles andere als ein Sieg wird nicht angepeilt“, so die deutliche Ansage des Coaches. Nach dem Erfolgserlebnis gegen Deutz will Düren den Schwung unbedingt mitnehmen. Dzaferovic setzt dabei vor allem auf die eigene spielerische Linie: „Wir hoffen, dass wir unser System durchsetzen können und wie gegen Deutz das Spiel positiv gestalten können.“ Der Fokus unter der Woche lag dementsprechend voll auf der Vorbereitung für diesen „Pflichtsieg“. Für Rheinsüd Köln hingegen geht es darum, den Vorsprung auf die Abstiegsränge zu wahren.