Lindberg will Osterhofen ärgern - Regen sinnt auf Revanche

Mit einem satten Acht-Punkte-Polster auf Platz zwei geht der souveräne Spitzenreiter SpVgg Osterhofen in den zweiten Teil der Saison in der Kreisliga Straubing. Allerdings erwartet die Dichtl-/Dellnitz-Elf zum Rückrundenauftakt ein durchaus knackiges Heimmatch gegen den formstarken TSV Lindberg, der seine vergangenen drei Spiele für sich entscheiden konnte. Das Verfolger-Quartett muss am 14. Spieltag ausnahmslos auswärts ran: der Rangzweite SV Neuhausen/Offenberg (in Auerbach) und der Dritte TSV Regen (in Langdorf) haben dabei unangenehme Landkreisderbys zu bestreiten. Vor scheinbar lösbaren Aufgaben stehen dagegen der zuletzt dreimal punktlose SC Zwiesel (bei Schlusslicht Stephansposching) und der SV Haibach (in Viechtach). Im Tabellenkeller duellieren sich der SV Winzer und die DJK Straubing um wichtige Punkte. Komplettiert wird der Spieltag mit dem Match zwischen dem SV Perkam und dem TSV Oberschneiding.

Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Der Sieg gegen einen starken SC Zwiesel war verdient. Der TSV Lindberg hat die letzten drei Spiele erfolgreich gestaltet und dabei überzeugt. Sie leisten hervorragende Arbeit in Lindberg und es wird um einiges schwerer als im Hinspiel werden. Wir müssen wieder dominanter auftreten und konsequenter spielen." Personal: Bis auf Tobias Hanninger (Hüft-OP) kann der Spitzenreiter in Bestbesetzung auflaufen.

Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Gegen Haibach konnten wir einen letztendlich verdienten Sieg einfahren, auch wenn wir nach unserem Führungstreffer fünf kritische Minuten überstehen mussten. Nun können wir ohne Druck nach Osterhofen fahren. Im Vergleich zum Hinspiel wollen wir verbessert auftreten und ihnen es so schwer wie möglich machen." Personal: Neben den Langzeitausfällen wird wohl auch Armando Schreder nicht auflaufen können.









Christian Weigl (Trainer SV Auerbach): "Gegen Regen sind wir richtig gut ins Spiel gekommen, wobei wir ab der 30. Minute bis zur Pause komplett den Faden verloren haben. Diese Niederlage wäre absolut vermeidbar gewesen und schmerzt noch sehr. Mit Neuhausen haben wir nun einen Aufstiegsanwärter zu Gast, der uns in der Vorrunde die Grenzen aufgezeigt hat. Dennoch wollen wir mit etwas Zählbarem in die Rückrunde starten und die Punkte in Auerbach lassen." Personal: Nicht dabei sind Samuel Rimböck, Karl Janka, Alessandro Seeböck, Andre Raithmeier und Florian Schmid.

Simon Meindl (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Leider mussten wir in Winzer eine Niederlage einstecken und konnten so den Abstand zum SC Zwiesel leider nicht ausbauen. Ich kann meiner Mannschaft aber keine Vorwürfe machen. Wenn dir in einem Spiel zehn Spieler komplett fehlen und du in der Startelf sechs angeschlagene bzw. kranke Spieler stehen hast, dann ist das irgendwann einfach zu viel. Wir haben trotz der ganzen Ausfälle kein schlechtes Spiel gemacht, jedoch hat uns Winzer alles abverlangt und war in den entscheidenden Situationen einfach konsequenter. Jetzt geht es gegen das immer stärker werdende Team aus Auerbach, wo uns ein verdammt hartes Auswärtsspiel erwartet. Unsere Personalsorgen werden sich bis Samstag nicht wesentlich verbessern, sodass wir mit viel Kampfgeist und Engagement versuchen werden, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen." Personal: Der Kader wird sich im Vergleich zur Vorwoche nicht stark verändern.





Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "Das Spiel gegen Oberschneiding haben wir aufgearbeitet und unsere Lehren daraus gezogen. Jetzt kommt mit dem TSV Regen ein richtig starker Gegner auf uns zu, der durch die drei deutlichen Siege zuletzt voll im Aufstiegskampf ist. Derbys haben aber bekanntlich oft ihre eigenen Gesetze. Zudem haben wir im Hinspiel gezeigt, dass eine Überraschung gegen den Favoriten möglich ist. Wir freuen uns auf das Derby und werden als Mannschaft alles raushauen." Personal: Kapitän Johannes Ebner stößt wieder zum Kader dazu.

Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Mit dem verdienten Auswärtssieg in Auerbach konnten wir die Vorrunde erfolgreich abschließen und können eine positive Zwischenbilanz ziehen. Zum Rückrundenauftakt wartet mit dem FC Langdorf nun eine schwere Auswärtshürde auf uns. Hier haben wir allerdings noch eine Rechnung offen und werden alles dafür tun, um weiter in der Erfolgsspur zu bleiben." Personal: Bis auf Josef Kölbl und Maxi Kappl kann Coach Hans Mühl aus dem Vollen schöpfen.





Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "In Perkam haben wir die Sportart verwechselt und zurecht auch in dieser Höhe verloren. Das Schöne im Fußball ist aber, dass jede Woche eine neue Möglichkeit kommt, um zu zeigen, dass man es besser kann." Personal: Patrick Preuß, Lukas Penzkofer und Benedikt Reil stehen nicht zur Verfügung.

Markus Rainer (Spielertrainer SV Haibach): "Nach einer schlechten Leistung in Lindberg erwartet uns zum Rückrundenauftakt Viechtach. Wir dürfen nicht den Fehler machen und den Gegner an seinem aktuellen Tabellenplatz messen. Sie haben brutal viel Qualität im Kader und werden sicherlich am Ende der Saison weiter oben stehen. Wir werden eine Topleistung brauchen und da nehme ich vor allem meine Führungsspieler in die Pflicht, dass sie mit vollem Ehrgeiz und Laufbereitschaft vorangehen." Personal: Außer den Langzeitverletzten ist der Kader des SVH komplett.







Der SV Perkam (in gelb) und der TSV Oberschneiding gehen jeweils mit einem 5:0-Sieg im Rücken in das direkte Duell zum Rückrundenauftakt. – Foto: Charly Becherer







Michael Spanner (Trainer SV Perkam): "Letztes Spiel gewonnen, noch dazu ein Derby - Fußballherz, was willst du mehr?! Wir haben gegen Viechtach sehr viel investiert und Gott sei Dank hat es sich gelohnt. Jetzt kommt mit Oberschneiding ein harter Brocken auf uns zu. Der TSV ist seit sechs Spielen ungeschlagen und hat als erste Mannschaft Osterhofen die ersten Punkte abgeknöpft. Da müssen wir wieder versuchen alles zu geben, was wir können. Es wäre einfach zu schön, das erste Mal in der Saison zweimal hintereinander zu gewinnen." Personal: Simon Lausser, Uli Blümel, Michal Traijer und Sebastian Kripp stehen auf der Ausfallliste.

Jonas Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Mit der überzeugenden Auswärtsleistung in Langdorf konnten wir zum Abschluss der Hinrunde die 20-Punkte-Marke knacken. Für uns als Aufsteiger ein echter Meilenstein und eine sehr gute Zwischenbilanz, mit der wir vollauf zufrieden sind. Darauf können und werden wir uns aber keinesfalls ausruhen. Wir wollen weiter an uns arbeiten und unsere gute Form auch beim anstehenden Auswärtsmatch in Perkam bestätigen. Aus dem Hinspiel wissen wir um die Kompaktheit sowie das gefährliche Umschaltspiel des Gegners. Wir schauen aber in erster Linie auf uns selbst und möchten weiter fleißig punkten." Personal: Sebastian Reichl, Dominik Herzog, Sebastian Pichler und Jonas Zach fehlen verletzungsbedingt, Fabian Brunner ist beruflich verhindert.





