Lindberg: Blechinger, Schreder und Rothkopf kommen

– Foto: Harry Rindler

Der TSV Lindberg treibt seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran und kann drei vielversprechende Neuzugänge präsentieren. Mit Marco Blechinger (28, SpVgg Ruhmannsfelden), Tom Schreder (28, TSV Regen) und Torhüter Daniel Rothkopf (25, FC Langdorf) schließen sich drei neue Spieler dem Straubinger Kreisligisten an. Bereits im Winter hatte der Klub die Verpflichtung von Lukas Schmid als spielendem Co-Trainer vermeldet.

"Wir möchten uns weiter in dieser starken und ausgeglichenen Kreisliga etablieren und konnten mit diesen Neuzugängen einen weiteren wichtigen Schritt dazu machen. Gerade die Rückkehr von Marco ist für uns eine riesige Sache und wir alle freuen uns, dass er wieder zurück ist. Er soll und wird durch seine gesammelte Erfahrung in Ruhmannsfelden sofort wieder eine tragende Rolle bei uns einnehmen und auch Verantwortung übernehmen. Auch Daniel und Tom haben beide schon bewiesen, dass sie in der Kreisliga gut aufgehoben sind. Wir erhoffen uns von beiden einiges und der anstehende Konkurrenzkampf um die Plätze in der Startaufstellung wird unsere gesamte Mannschaft nochmals verbessern", frohlockt TSV-Spartenleiter Michael Erl.

Blechinger kehrt nach einer Saison mit 29 Spielen und vier Toren in der Bezirksliga zu seinem Heimatverein zurück. Bereits vor seinem Wechsel nach Ruhmannsfelden war der Vollblutfußballer jahrelang ein wichtiger Leistungsträger und beliebter Publikumsliebling im "Ganserldorf". "Der Abschied von der SpVgg Ruhmannsfelden fällt mir definitiv nicht leicht, da ich dort eine wirklich tolle Zeit hatte – sowohl sportlich, als auch menschlich. Dafür möchte ich mich bei den Verantwortlichen und natürlich bei meinen ehemaligen Mitspielern herzlich bedanken. Trotzdem war der Kontakt zu meinem Heimatverein nie ganz abgerissen. Der Verein, das Umfeld und die Verbundenheit zu meiner Heimat haben bei dieser Entscheidung eine große Rolle gespielt. Für mich fühlt sich dieser Schritt einfach richtig an. Umso mehr freue ich mich darauf, wieder das Trikot meines Heimatvereins zu tragen", freut sich der 28-Jährige auf seine Rückkehr.



Mit Tom Schreder stößt ein großgewachsener Offensivspieler zum TSV Lindberg. Der 28-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten TSV Regen und bringt die Erfahrung von vielen Bezirks- und Kreisligaspielen mit. "Mit Tom sind wir schon viele Jahre in Kontakt und umso mehr freut es uns, dass es dieses Mal geklappt hat. Wir sind uns sicher, dass er nicht lange brauchen wird sich bei uns zurecht zu finden und wir erhoffen uns durch ihn zusätzliche Impulse in der Offensive", lässt der Sportliche Leiter Christoph Fischer verlauten. "Nach vielen schönen Jahren beim TSV Regen fällt mir der Abschied nicht leicht. Ich möchte mich beim Verein, meinen Trainern, Mitspielern und Funktionären für die tolle Zeit bedanken. Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung beim TSV Lindberg", so der Neu-Lindberger Schreder.











Ähnliche Worte findet auch der nächste Neuzugang Daniel Rothkopf, der vom FC Langdorf nach Lindberg wechselt. "Ich möchte mich bei allen Mitspielern aus Langdorf bedanken, da sie mich immer unterstützt haben. Jetzt freue ich mich aber sehr stark auf mein neues Kapitel in Lindberg", so der der 25-jährige, der das Torwartteam des Kreisligisten verstärken wird und den Konkurrenzkampf beleben soll. "Aufgrund des Endes der Torwartkarriere von Max Melch hatten wir nur noch zwei Keeper für unsere zwei Mannschaften. Es bestand dringender Handlungsbedarf auf dieser Position. Dass wir

mit Daniel einen Torhüter mit Kreisligaerfahrung verpflichten konnten, ist für uns natürlich umso erfreulicher", resümiert Lindbergs Sportlicher Leiter.

Auch der neue Chefanweiser Daniel Wenzl freut sich über die Neuzugänge. "Durch die

Neuverpflichtungen können wir unseren Kader für die neue Saison sowohl quantitativ als auch qualitativ verbessern und sehen uns für die neue Saison gut gewappnet. Daniel wird unser Torwartteam komplettieren und wir bekommen einen kreisligaerprobten Torhüter mit viel Potential hinzu. Mit Tom durfte ich bereits in der Jugend einige Jahre verbringen. Er wird uns mit seinem Spielverständnis und seiner Vielseitigkeit auf Anhieb weiterhelfen. Zu guter Letzt konnten wir mit Marco noch unseren absoluten Wunschspieler holen, über dessen Heimkehr sich nicht nur die Mannschaft, sondern auch das ganze Dorf freut".

Neben den drei Neuzugängen stoßen zur neuen Saison auch die jungen Talente Luca Probst und Max Weiderer zum Kader des Kreisligisten. "Beide trainieren schon regelmäßig mit unserer Mannschaft und sollen an die Kreisliga herangeführt werden. Wir trauen den beiden den Sprung definitiv zu, auch wenn sich Luca leider wieder schwerer verletzt hat und erstmal länger ausfallen wird", heißt es zudem aus dem Lager des TSV.

"Der TSV Lindberg heißt Marco Blechinger, Tom Schreder und Daniel Rothkopf herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass sich die Spieler für unseren Weg entschieden haben. Sie passen sportlich und charakterlich hervorragend in unsere Mannschaft. Wir wünschen allen Spielern eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit im Verein", so die beiden Vereinsverantwortlichen Erl und Fischer unisono.