Lindberg angelt sich Lukas Schmid - Reinhard Schreder tritt ab

Mit einem leistungsgerechten 2:2-Remis beim Landkreisrivalen FC Langdorf ist der TSV Lindberg in die Frühjahrsrunde der Kreisliga Straubing gestartet. Nun hat der Klub auch schon die Weichen für die kommende Saison gestellt. Nachdem Reinhard Schreder (37) den Verein nach der laufenden Spielzeit verlassen wird, verstärkt künftig Lukas Schmid (26) als spielender "Co" das bestehende Trainerteam um Armando Schreder (36) und Daniel Wenzl (27). Der Defensivspezialist steht aktuell noch in Diensten von Ligakonkurrent TSV Regen.
"Wie sich diese Saison bisher herausstellt, hat sich eine Dreierkonstellation im Trainerteam für uns bewährt und die anfallenden Aufgaben können auf mehrere Schultern verteilt werden. Wir waren uns deswegen schnell einig, dass wir dies auch zur neuen Saison beibehalten wollen. Wenn man dann noch die Chance hat einen Spieler wie Lukas für diese Rolle zu verpflichten, muss man diese nutzen. Er hat einen familiären Bezug zum Verein und hat auch bisher schon regelmäßig Spiele unserer Mannschaft besucht. Wir erwarten uns, dass er mit seiner Erfahrung, seiner spielerischen Klasse und seinem Engagement wichtige sportliche Impulse setzen und so zur weiteren positiven Entwicklung unseres Teams beitragen kann", freut sich die sportliche Führung des TSV um Spartenleiter Michael Erl und den Sportlichen Leiter Christoph Fischer über die Verstärkung.
Damit ist die mit dem Ausscheiden von Reinhard Schreder zum Saisonende frei werdende Stelle im Trainerteam des Kreisligisten auch für die Saison 2026/2027 wieder besetzt. Auch der künftige Chefanweiser des Kreisligisten, Daniel Wenzl, zeigt sich begeistert von dieser Personalie. "Dass sich ein Spieler wie Lukas im besten Fußballalter für den TSV Lindberg entscheidet, zeigt, dass im Verein in den letzten Jahren vieles richtig gemacht wird. Mit seiner sportlichen Qualität und seiner menschlichen Art wird Lukas den Verein und die Mannschaft auf Anhieb bereichern. Er hat einen klaren Bezug zum TSV Lindberg, was optimal zum erfolgreich eingeschlagenen Weg passt. Wir wollen mit jungen Spielern aus der Region eine ordentliche Rolle spielen, ohne dabei die familiären Werte des TSV Lindberg zu verlieren".
In seiner bisherigen Senioren-Laufbahn kickte der Linksfuß, der im Nachwuchs des TSV Regen und der SpVgg GW Deggendorf ausgebildet wurde und als B-Jugendlicher sogar kurzzeitig beim FC Augsburg aktiv war, mit Ausnahme eines einjährigen Abstechers zum SV Auerbach bis dato ausschließlich für seinen aktuellen Klub. Mit dem Wechsel nach Lindberg schließt sich für den 26-Jährigen nun ein gewisser Kreis. Bereits sein Großvater Max sowie sein Vater Andreas schnürten erfolgreich die Fußballschuhe für den TSV und prägten den Verein über viele Jahre hinweg mit. Nun tritt auch Lukas in diese Fußstapfen und soll die Erfolgsstory "Schmid/Lindberg" weiterschreiben.
"Zunächst möchte ich mich beim TSV Regen für die schönen letzten Jahre bedanken. Da es für mich klar war, dass ich irgendwann wieder als Spielertrainer arbeiten möchte, reizte mich dieses Angebot von Anfang an. Ich kenne den Verein und die Mannschaft und durch meinen persönlichen Bezug fühlt sich diese Entscheidung hundertprozentig richtig an. Ich freue mich auf die neue Aufgabe", lässt der neue Lindberger Co-Trainer verlauten.
Am kommenden Samstag erwarten die Lindberger den abstiegsbedrohten SV Perkam, der Tabellendritte TSV Regen bestreitet das Topspiel beim Rangzweiten SV Neuhausen/Offenberg. Am 18. April kommt es dann im Bayerwald-Stadion zum Duell zwischen Schmids aktuellem Klub TSV Regen und seinem künftigen TSV Lindberg.