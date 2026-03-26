Lindberg angelt sich Lukas Schmid - Reinhard Schreder tritt ab

Lukas Schmid läuft ab Sommer für den TSV Lindberg auf. – Foto: Charly Becherer

Mit einem leistungsgerechten 2:2-Remis beim Landkreisrivalen FC Langdorf ist der TSV Lindberg in die Frühjahrsrunde der Kreisliga Straubing gestartet. Nun hat der Klub auch schon die Weichen für die kommende Saison gestellt. Nachdem Reinhard Schreder (37) den Verein nach der laufenden Spielzeit verlassen wird, verstärkt künftig Lukas Schmid (26) als spielender "Co" das bestehende Trainerteam um Armando Schreder (36) und Daniel Wenzl (27). Der Defensivspezialist steht aktuell noch in Diensten von Ligakonkurrent TSV Regen.

"Wie sich diese Saison bisher herausstellt, hat sich eine Dreierkonstellation im Trainerteam für uns bewährt und die anfallenden Aufgaben können auf mehrere Schultern verteilt werden. Wir waren uns deswegen schnell einig, dass wir dies auch zur neuen Saison beibehalten wollen. Wenn man dann noch die Chance hat einen Spieler wie Lukas für diese Rolle zu verpflichten, muss man diese nutzen. Er hat einen familiären Bezug zum Verein und hat auch bisher schon regelmäßig Spiele unserer Mannschaft besucht. Wir erwarten uns, dass er mit seiner Erfahrung, seiner spielerischen Klasse und seinem Engagement wichtige sportliche Impulse setzen und so zur weiteren positiven Entwicklung unseres Teams beitragen kann", freut sich die sportliche Führung des TSV um Spartenleiter Michael Erl und den Sportlichen Leiter Christoph Fischer über die Verstärkung.

Damit ist die mit dem Ausscheiden von Reinhard Schreder zum Saisonende frei werdende Stelle im Trainerteam des Kreisligisten auch für die Saison 2026/2027 wieder besetzt. Auch der künftige Chefanweiser des Kreisligisten, Daniel Wenzl, zeigt sich begeistert von dieser Personalie. "Dass sich ein Spieler wie Lukas im besten Fußballalter für den TSV Lindberg entscheidet, zeigt, dass im Verein in den letzten Jahren vieles richtig gemacht wird. Mit seiner sportlichen Qualität und seiner menschlichen Art wird Lukas den Verein und die Mannschaft auf Anhieb bereichern. Er hat einen klaren Bezug zum TSV Lindberg, was optimal zum erfolgreich eingeschlagenen Weg passt. Wir wollen mit jungen Spielern aus der Region eine ordentliche Rolle spielen, ohne dabei die familiären Werte des TSV Lindberg zu verlieren".