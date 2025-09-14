Lindau verkürzt weiter den Rückstand auf den Tabellenführer

Schon in der 8. Minute hatte Lindau die erste große Gelegenheit. Jovanovic zog aus rund 25 Metern ab, der Ball rauschte nur knapp über die Latte – fast das frühe 0:1. Fünf Minuten später meldete sich auch der FC Scheidegg zu Wort: Paul Haas probierte es aus der Distanz, doch der Pfosten rettete für Lindau.

Die SpVgg Lindau war heute beim FC Scheidegg zu Gast – ein Duell mit klaren Vorzeichen: Beide Mannschaften brauchten dringend die drei Punkte. Während Lindau den Anschluss nach oben nicht verlieren durfte, wollte Scheidegg mit einem Sieg auf Tabellenplatz 1 springen.

In der 18. Minute war es dann so weit: Nach einer Ecke stieg Kaan Basar am höchsten und köpfte zur Lindauer Führung ein. Danach beruhigte sich das Spielgeschehen etwas. In der 34. Minute musste Lindau jedoch verletzungsbedingt wechseln: Für Niklas Hofmann kam Nils Gompertz in die Partie. Das Spiel an sich blieb weiterhin ruhig, Chancen waren Mangelware. Auch der Schiedsrichter wirkte wenig engagiert und sorgte mit seiner zurückhaltenden Art für Unruhe. Mit einer verdienten 0:1-Führung für Lindau ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel gab es in der 51. Minute die erste Gelbe Karte der Partie: Christos Karelas wurde nach einem Foulspiel verwarnt. Er konnte allerdings froh sein, die Gelbe Karte erst jetzt gesehen zu haben – schon zuvor war er mehrfach auffällig geworden.

Drei Minuten später hatte Scheidegg die erste große Gelegenheit in Hälfte zwei: Roman Liwinez scheiterte nach starkem Steckpass nur knapp (54.). Besser machte es der Kapitän der Gastgeber in der 56. Minute: Nach einem Freistoß köpfte er zum 1:1-Ausgleich ein.

Doch die Freude währte nicht lange. Nur eine Minute später antwortete Lindau eiskalt: Die Nummer 17 zog aus der Distanz ab, der Ball wurde abgefälscht und landete unhaltbar im langen Eck – 1:2 für die Gäste. In der 62. Minute wechselte Lindau den Torschützen aus und brachte Qendrim Thaqi.

Scheidegg versuchte nun alles. In der 68. Minute zwang Nico Haag Lindau-Keeper Andreas Gabriel Schrottner mit einem Distanzschuss zu einer Glanzparade. Und in der 77. Minute vergab Paul Haas die wohl größte Chance: Sein Querpass fand gleich drei Mitspieler, doch keiner brachte den Ball über die Linie – eine Szene, die unter die Kategorie „den muss man machen“ fällt.

In der Nachspielzeit sorgte der Schiedsrichter für zusätzliche Diskussionen: Trotz abgelaufener 5 Minuten ließ er weiterlaufen, was zu lautstarken Protesten der Lindauer Bank führte und Gelbe Karten – unter anderem für den Kapitän – nach sich zog. Erst in der 98. Minute pfiff er die Partie ab.

Am Ende setzte sich die SpVgg Lindau mit 2:1 durch und nahm wichtige Punkte mit nach Hause. Damit bleibt das Team oben dran und kann kommenden Sonntag im Derby gegen Tabellenführer TSV Schlachters (Anstoß 15 Uhr) nachlegen. Der FC Scheidegg hingegen verpasst den Sprung an die Spitze und tritt auswärts beim TSV Ratzenried an (ebenfalls 15 Uhr).