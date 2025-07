Lindau spielt im ersten Test groß auf

Am vergangenen Freitagabend pfiff Schiedsrichter Andreas Knittel um 19:00 Uhr den ersten Test für die SpVgg Lindau beim SV Haisterkirch in der Czardas Arena.

Nach anfänglichem Abtasten lässt sich eine spielerische Überlegenheit der Spielvereinigung aus Lindau abzeichnen. Allerdings sticht Haisterkirch mit Kontern dagegen. So entsteht auch in Spielminute 8 die erste Großchance im Spiel. Der Haisterkircher Scheerle (8) taucht komplett unbedrängt nach einer Flanke im Lindauer Strafraum auf und verfehlt knapp über die Latte. In der 21. Spielminute passiert etwas ganz verrücktes: Nach einer Chance für Haisterkirch wird Lindau der Ball in der Vorwärtsbewegung abgenommen in eigener Hälfte. Die komplette Verteidigung der SpVgg hört auf zu spielen und reklamiert ein Foul. Zwei Schüsse vom Haisterkircher Fessler kann der Lindauer Keeper Schrottner parieren, der dritte geht unhaltbar ins Netz.

Aber keine drei Minuten später der Gegenschlag der Spielvereinigung. Im Strafraum kommt Buccoto komplett frei zum Abschluss und versenkt souverän zum Ausgleich 1:1. Bis zur 33. Spielminute sind die Lindauer jetzt auch im Spiel angekommen. Auf der rechten Seite macht sich Eddine (9) auf den Weg Richtung Tor und dreht die Partie mit einem Hammer zum 1:2. In der 36. will Lindau nachsezten und tut es auch. Nach einer Ecke hält Maier (10) den Fuß im 5er hin und erhöht auf 1:3. Weiter gehts in der 42. Minute. Hadzic Tarik (13) kommt vor menschenleerem Tor zum unbedrängten Abschluss. Somit stehts zur Halbzeit 1:4. Nach der Halbzeit macht Lindau da weiter wo sie aufgehört haben. Spielzeit 53:42, Eddine (9) wieder mit seinem Hammer, der zweite heute. Diesmal aus 16 Metern unhaltbar ins Netz. In der 58. Spielminute schönes 4:1 Überzahlspiel der Lindauer im Strafraum der Heimmanschaft. Korkmaz (11) nimmt sich ein Herz und erhöht zum 1:6. Heimenkirch jetzt wie in einem Loch. Kaum Bewegung in der Mannschaft. Lindau hat jetzt auch das Tempo rausgenommen und das Spiel plätschert vor sich hin. Lindau erhöht in der 84. Minute noch durch Aras(17) auf 1:7.