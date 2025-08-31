Lindau mit erstem Saisondreier in Neuravensburg

Für die SpVgg aus Lindau sowas wie ein Matchball. Heute müssen die ersten Punkte her. Und genauso fangen sie auch an. Lindau ist unter Druck und die SGM muss dagegen wirken. In der Anfangsphase ist es ein auf und ab. Beide Mannschaften haben Chancen. In der 25. Spielminute zieht Yachir (9) der SpVgg ab und versenkt ins linke untere Eck. Schupp ist zwar in der richtigen Ecke. Kommt aber nicht mehr ran. 1:0 für die Inselstädter. So geht es dann auch in die Pause.

Nach der Pause ist es ein weiterer offener Schlagabtausch. In der 71. Spielminute kann sich Hadzic (77) durchpumpen und vollendet erfolgreich zum 0:2 für die SpVgg. In der 77. Spielminute macht die SpVgg weiter und erhöht durch Domi Maier (10)auf 0:3. Dominik kann aus 2 Metern ganz entspannt einschieben, nach hervorragenden Vorarbeit von Yachier (9). In der 83. Spielminute kann Simon Goldbrunner (9) von der SGM noch auf 1:3 verkürzen. Aber das ist nur noch Ergebnis Korrektur. Somit gewinnt die SpVgg Lindau in Neuravensburg mit 1:3.