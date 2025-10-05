Lindau Eiskalt 3 Tore in 5 Minuten

Am 05. Oktober empfing die SpVgg Lindau die SG Argental zum Heimspiel im Stadion am See. Trotz wechselhaftem Wetter fanden 187 Zuschauer den Weg auf die Anlage – und sie sollten ihr Kommen nicht bereuen.

Spielverlauf

Die Gäste aus Argental kamen zunächst besser in die Partie und setzten in der 13. Minute das erste Ausrufezeichen:

Marius Späth zog aus gut 35 Metern ab – der Ball rauschte nur knapp über die Querlatte.

Doch dann drehte Lindau auf:

In der 21. Minute folgte die Führung. Ein langer Ball aus der eigenen Hälfte überraschte die Hintermannschaft der SG Argental, der Keeper verschätzte sich, und Tarik Hadzic schob mühelos zum 1:0 ein.

Nur zwei Minuten später (23. Minute) legte die SpVgg nach: Nach schöner Vorlage von Aras traf Djamel Yachir souverän zum 2:0.

Die Lindauer nutzten den Schwung – keine fünf Minuten später fiel das 3:0 (nicht im Protokoll, aber erwähnt in der Analyse), ehe sich das Spiel beruhigte. Argental versuchte, ins Spiel zurückzufinden, während Lindau das Tempo etwas drosselte.

In der 41. Minute sah Felix Brugger von der SG Argental die Gelbe Karte. Den anschließenden Freistoß trat Christos Karelas, dessen Schuss aus 25 Metern nur knapp den Torwinkel verfehlte.

Halbzeitfazit

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahm Lindau zunehmend das Kommando. Innerhalb weniger Minuten sorgte die Heimelf für klare Verhältnisse – eine verdiente 3:0-Führung zur Pause.

---

Zweite Halbzeit

Zur zweiten Hälfte wechselte Lindau: Tolga Korkmaz kam für Qendrim Taqi in die Partie.

Die Hausherren machten gleich dort weiter, wo sie aufgehört hatten. In der 50. Minute erhöhte Kaan Basar nach einem Abpraller auf 4:0 – bereits sein zweiter Treffer. Nur zwei Minuten später (52. Minute) machte er per Kopf nach einer Ecke von Hadzic den Hattrick perfekt: 5:0 für Lindau.

In der Folge wechselten beide Trainer mehrfach durch:

54. Minute: Martin Gierer für Silas Weippert (SGA)

63. Minute: Johannes Bichelmeier für Christoph Kugel (SGA)

67. Minute: Moritz Brugger kam verletzungsbedingt für Justin Schmid (SGA)

77. Minute: Ibrahima Diagne für Tarik Hadzic (SpVgg)

80. Minute: Omar Bun Ceesay für Djamel Eddine Yachir (SpVgg)

In der 57. Minute hatte Qendrim Taqi noch eine gute Gelegenheit, scheiterte jedoch am Keeper der Gäste.

In der 85. Minute bekam Lindau einen Freistoß in aussichtsreicher Position zugesprochen – und Kaan Basar verwandelte direkt zum 6:0-Endstand. Mit seinem vierten Treffer krönte er seine überragende Leistung an diesem Nachmittag.

---

Fazit

Die SpVgg Lindau zeigte eine überzeugende Vorstellung und siegte auch in der Höhe verdient mit 6:0 gegen die SG Argental. Besonders Kaan Basar ragte mit vier Treffern heraus. Lindau spielte diszipliniert, effizient und ließ den Gästen kaum Chancen.

---

Ausblick

SpVgg Lindau trifft am 12.10.2025 auswärts auf die SGM Beuren/Rohrdorf (Anstoß 15:00 Uhr).

SG Argental empfängt zeitgleich den TSV Ratzenried.