Lina Bleif: "Der Schritt von der Landesliga in die Oberliga ist groß" Das 18-jährige Ausnahmetalent wechselt in der Sommerpause von Landesligist SV Unterjesingen zum Oberligisten VfL Herrenberg. von Timo Babic · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

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Lina Bleif ist erst 18 Jahre alt, doch ihr Wechsel zum VfL Herrenberg folgt keiner jugendlichen Ungeduld. Neun Jahre lang spielte die Stürmerin für den SV Unterjesingen, durchlief dort die Jugend und machte anschließend auch bei den Frauen mit Toren auf sich aufmerksam. Nun überspringt sie eine Spielklasse und geht aus der Landesliga zum Regionalliga-Absteiger Herrenberg, der künftig in der Oberliga Baden-Württemberg antritt. Es ist ein mutiger Schritt, aber kein überstürzter.

Abschied nach neun prägenden Jahren Bleifs Fußballgeschichte begann in Unterjesingen, und lange gab es keinen Grund, daran etwas zu verändern. „Ich habe dort mit dem Fußball angefangen und neun Jahre gespielt“, sagt sie. Mit jeder Saison seien neue Gegner und neue Herausforderungen hinzugekommen, an denen sie habe wachsen können. Nach drei Spielzeiten im Frauenbereich, zunächst in der Regionenliga und später in der Landesliga, entstand jedoch der Wunsch nach einem größeren Schritt. „Ich hatte Bock, mir selbst die nächste Herausforderung zu suchen und mit einem Wechsel in die Oberliga den nächsten Schritt zu gehen.“ Das klingt nicht nach Abkehr vom Heimatverein, sondern nach dem natürlichen Ende einer Ausbildungsphase. Unterjesingen gab Bleif Spielzeit, Verantwortung und Vertrauen. Herrenberg soll ihr nun zeigen, wie schnell sie sich anpassen kann, wenn Räume kleiner, Zweikämpfe härter und Entscheidungen unter größerem Zeitdruck getroffen werden müssen. Eine Saison, in der fast alles gelang Besonders die Spielzeit 2024/25 bleibt mit Bleifs Namen verbunden. Mit vielen früheren Jugendspielerinnen trat sie nun im aktiven Bereich an – und aus einer jungen Mannschaft wurde ein erstaunlich erfolgreiches Team. „Am Ende der Saison mit so einer jungen Mannschaft den Pokal, die Meisterschaft und Platz eins der Torjägerliste erreicht zu haben, hat mich stolz gemacht“, sagt sie. Bleif traf in dieser Saison außergewöhnlich häufig und hatte wesentlichen Anteil am Aufstieg in die Landesliga. Trotzdem reduziert sie ihre Erinnerung nicht auf Tore. „Ich hatte von Anfang bis Ende eine sehr tolle Zeit beim SVU“, sagt sie. Die Jugendarbeit habe sie dorthin gebracht, wo sie heute stehe. Neben sportlichen Erfolgen seien Freundschaften entstanden, die bleiben würden. Ihr Abschied ist deshalb nicht von Unzufriedenheit geprägt. Bleif verlässt Unterjesingen gerade deshalb mit Dankbarkeit, weil sie dort nahezu alles erleben durfte.

Geschwindigkeit, Kreativität und zu viele Gedanken Bleifs auffälligste Waffe ist ihr Tempo. „Meine größte Stärke ist auf jeden Fall die Schnelligkeit“, sagt sie. Als Stürmerin kann sie freie Räume früh erkennen, Abwehrreihen mit Tiefenläufen beschäftigen und selbst aus unscheinbaren Situationen Gefahr entwickeln. Doch ihre Tore entstehen nicht allein aus Athletik. „Übersicht und Kreativität waren bei vielen Toren und Vorlagen ausschlaggebend.“ Bleif versteht sich also nicht nur als Abnehmerin, sondern auch als Spielerin, die Angriffe lesen und Lösungen erfinden kann. Gleichzeitig benennt sie die Unsicherheiten, die ihr Spiel noch begleiten. An das höhere Tempo müsse sie sich gewöhnen und daran arbeiten, „weniger verkopft zu sein“. Vor dem Tor denke sie bisweilen zu viel nach und werde schnell frustriert, wenn eine Aktion misslinge. Gerade diese Offenheit zeigt, worum es in Herrenberg gehen wird: nicht nur schneller zu spielen, sondern unter Druck klarer zu bleiben. Der Sprung in eine andere Fußballwelt Der Wechsel von der Landesliga in die Oberliga ist für Bleif kein gewöhnlicher Vereinswechsel. „Der Schritt ist groß, und ich möchte beweisen, dass es die richtige Entscheidung war“, sagt sie. Bei Herrenberg trifft sie auf Mitspielerinnen, die bereits höherklassige Erfahrungen gesammelt haben, und auf Gegner, die Fehler konsequenter bestrafen werden. Genau darin liegt für sie der Reiz. „Gegen größere Vereine zu spielen und Mitspielerinnen zu haben, die entsprechende Erfahrung mitbringen, motiviert mich, hart zu arbeiten und herauszufinden, was möglich ist.“ Bleif formuliert keine fertige Karriereplanung. Sie will lernen, sich anpassen und beobachten, wie weit ihr Spiel unter anspruchsvolleren Bedingungen trägt. Bei allem Ehrgeiz setzt sie allerdings eine Grenze: „Am wichtigsten ist mir, nie den Spaß am Spiel zu verlieren.“