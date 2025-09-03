Limonciello fühlt sich pudelwohl in Flockenbach

Mit einem Sieg im Heimspiel gegen RW Walldorf II will sich der SV Unter-Flockenbach in der Spitzengruppe der Fußball-Verbandsliga Süd etablieren. – Foto: Timo Babic

Unter-Flockenbach. Verbandsligist SV Unter-Flockenbach will an diesem Mittwoch ab 19 Uhr in seinem Heimspiel gegen RW Walldorf II die Leistung vom 4:2-Sieg gegen den Tabellendritten SG Bornheim bestätigen. „Die Leidenschaft war entscheidend“, sagt Co-Trainer Daniel Limonciello, „wir wollten unbedingt gewinnen.“ Limonciello hatte mit dem weiteren Co-Trainer Philipp Müller den Chef Lukas Cambeis vertreten, der im lange geplanten Urlaub ist. Und auch gegen Walldorf stehen beide Co in der Verantwortung.

Mit Walldorf erwartet der SVU jetzt ein junges und motiviertes Team, das offensiv und durchaus auch riskanten Fußball spielt. „Darauf müssen wir uns einstellen", so Limonciello, der längst beim SVU angekommen ist und sich „sehr wohl" fühlt. Der Draht zu Co-Trainer Philipp Müller stimmt, ebenso der zum Sportvorstand um Markus Müller und Manager Rana Nag. „Wenn wir etwas brauchen, wird uns sofort geholfen", sagt Limonciello, der jüngst mit Trainer Cambeis zum SVU wechselte.

Heute, 19:00 Uhr SV Unter-Flockenbach Flockenbach SV Rot-Weiß Walldorf RW Walldorf II 19:00 live PUSH Beide kennen sich seit ihrer Kindheit, verstehen sich als Trainergespann sozusagen blind. „Wir haben unter anderem gemeinsam in der A-Jugend in Viernheim Fußball gespielt“, so der Vierunddreißigjährige.