Limmer II stemmt sich tapfer – späte Niederlage gegen Weyhe

Der TSV Limmer II hat dem favorisierten SV Weyhe alles abverlangt, am Ende aber unglücklich mit 1:2 verloren. Nach großem Kampf fehlte kurz vor Abpfiff die Kraft, um einen Punkt festzuhalten.
Die Voraussetzungen für den TSV Limmer II waren alles andere als optimal: „Die Hälfte des Kaders ist krankheits-, verletzungs- oder urlaubsbedingt nicht verfügbar“, erklärte der Trainer nach Abpfiff. Nur durch Unterstützung aus der dritten Frauenmannschaft konnte die Partie überhaupt angetreten werden.
Trotz der schwierigen Ausgangslage entwickelte sich ein offenes Spiel. „Zwei herausgespielte Tore auf beiden Seiten sorgten für einen geteilten Halbzeitstand“, so der Trainer. Nach dem frühen Rückstand glich Limmer noch vor der Pause verdient aus.
Im zweiten Durchgang wurde die Situation jedoch schwieriger. „Circa 30 Minuten in Unterzahl durch fehlende Alternativen sorgten für eine Situation, in der es hieß: Unentschieden verteidigen und gegebenenfalls einen Lucky Punch setzen“, beschrieb der Coach. Lange gelang es den Gastgeberinnen, den Favoriten vom Tor fernzuhalten. Doch kurz vor Schluss fehlten die Kräfte. „Leider mussten wir kurz vor Schluss aus Kraftmangel das entscheidende Gegentor zum 1:2 hinnehmen.“
Trotz der Niederlage zeigte sich der Trainer beeindruckt von seiner Mannschaft: „Wahnsinniger Kampf, großer Respekt von uns Trainern.“
Mit dem späten Sieg bleibt der SV Weyhe verlustpunktfrei Tabellenzweiter hinter Eintracht Hannover. Der TSV Limmer II steht nach drei Spieltagen mit sechs Punkten im oberen Mittelfeld.
TSV Limmer II – SV Weyhe 1:2
TSV Limmer II: Sina Alexa Schlundt, Bertha Reers, Charlotte Thieme (56. Vivien Payer), Mareike Vogelsang, Isabella Herwy, Louisa Less, Wiebke Fischer, Madita Budde, Alina-Marie Pahl (21. Julie Steinmetz), Charlotte Messerschmidt, Tanja Scheller
SV Weyhe: Evke-Lotta Hollwedel, Lynn Janning, Alina Kunschert, Lena Schröder (74. Sophie Matthiesen), Laureen Ahlers, Svea Kirsch (47. Alena Dittrich), Nina Hurdalek, Laura Sophie Breitkreuz (83. Nina Tenz), Kiara Simon (92. Lena Rakow), Gina-Mercedes Rohmeyer, Nina Woller
Schiedsrichter: Sören Lange
Tore: 0:1 Svea Kirsch (15.), 1:1 Isabella Herwy (22.), 1:2 Sophie Matthiesen (87.)