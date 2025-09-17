– Foto: Friedhelm Brauner

Limmer II stemmt sich tapfer – späte Niederlage gegen Weyhe Trotz zahlreicher Ausfälle und langer Unterzahl verliert der TSV erst kurz vor Schluss mit 1:2. Fr.-LL Hannover TSV Limmer II SV Weyhe

Der TSV Limmer II hat dem favorisierten SV Weyhe alles abverlangt, am Ende aber unglücklich mit 1:2 verloren. Nach großem Kampf fehlte kurz vor Abpfiff die Kraft, um einen Punkt festzuhalten.

Die Voraussetzungen für den TSV Limmer II waren alles andere als optimal: „Die Hälfte des Kaders ist krankheits-, verletzungs- oder urlaubsbedingt nicht verfügbar“, erklärte der Trainer nach Abpfiff. Nur durch Unterstützung aus der dritten Frauenmannschaft konnte die Partie überhaupt angetreten werden. Trotz der schwierigen Ausgangslage entwickelte sich ein offenes Spiel. „Zwei herausgespielte Tore auf beiden Seiten sorgten für einen geteilten Halbzeitstand“, so der Trainer. Nach dem frühen Rückstand glich Limmer noch vor der Pause verdient aus.

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr TSV Limmer TSV Limmer II SV Weyhe SV Weyhe 1 2 Abpfiff Spieltext TSV Limmer II - SV Weyhe Im zweiten Durchgang wurde die Situation jedoch schwieriger. „Circa 30 Minuten in Unterzahl durch fehlende Alternativen sorgten für eine Situation, in der es hieß: Unentschieden verteidigen und gegebenenfalls einen Lucky Punch setzen“, beschrieb der Coach. Lange gelang es den Gastgeberinnen, den Favoriten vom Tor fernzuhalten. Doch kurz vor Schluss fehlten die Kräfte. „Leider mussten wir kurz vor Schluss aus Kraftmangel das entscheidende Gegentor zum 1:2 hinnehmen.“