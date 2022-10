– Foto: Laura Werner

Limes hat obere Tabellenregion im Blick Derby zwischen Pollenfeld und Marienstein / TSV Heideck mit Ambitionen zum Landkreisduell in Roth

Der 9. Spieltag der Kreisliga Neumarkt/Jura West hat das reizvolle Derby zwischen der DJK Pollenfeld und dem SV Marienstein zu bieten. Aufsteiger DJK Limes hat in Weißenburg die Chance auf den dritten Sieg in Folge. TSV Heideck mit Ambitionen zum Landkreisduell in Roth.

TSV Weißenburg II - DJK Limes (Samstag, 16.30 Uhr): An diesem Samstag ist die DJK Limes bei der U23 des Landesligisten TSV Weißenburg gefordert. Gespannt darf man sein, ob die DJK an den Erfolg der Vorwoche anknüpfen kann. Am vergangenen Samstag besiegte Limes die SG Pfofeld mit 4:0 und am Montag gewann die DJK auch das Nachholspiel gegen den SV Cronheim mit 2:1. Durch einen weiteren Erfolg könnte sich der Aufsteiger sogar im oberen Tabellendrittel festsetzen.

DJK Pollenfeld - SV Marienstein (Sonntag, 15 Uhr): Zu einem spannenden Lokalderby erwartet die DJK Pollenfeld am Sonntag den SV Marienstein. Der SVM startete um einiges besser in die Saison als die DJK Pollenfeld. Nach acht Punktspielen und 15 Zählern belegen die Gäste einen starken dritten Tabellenplatz. Allerdings wurden die Mariensteiner am vergangenen Sonntag ihrer Favoritenrolle nicht gerecht und mussten sich zu Hause gegen den SC Polsingen mit einem Unentschieden zufriedengeben. Trotzdem sind die Vorstädter seit sieben Spielen ungeschlagen. Die DJK Pollenfeld konnte sich am Sonntag mit 3:0 überraschend klar gegen den TV Büchenbach durchsetzen. Damit steht die Mannschaft von Trainer Markus Rein mittlerweile auf Platz acht der Tabelle. Dies ist auch der guten Torbilanz der Pollenfelder zu verdanken, die mit bisher 17 Treffern nach Spitzenreiter DJK Stopfenheim die meisten Tore erzielt haben. In den direkten Begegnungen der vergangenen Saison haben beide Teams ihre Heimspiele jeweils verloren.



Obwohl die DJK zu Hause noch nicht gegen den SVM gewinnen konnte, will das Trainerteam um DJK-Coach Rein die Heimbilanz gegen den leicht favorisierten Gegner weiter ausbauen. Dass die Heimmannschaft heiß auf das Lokalderby ist, zeigt die große Trainingsbeteiligung in dieser Woche. Trainer Rein schwört seine Mannen daher ein: „Die Leistung muss stimmen.“ Als Beispiele führt er Manuel Meyer oder Franz Mayer an, die nach Verletzungspausen gestärkt zurückgekommen sind und in den vergangenen Spielen eine starke Vorstellung geboten haben. Das Vorspiel bestreiten die Reservemannschaften um 13 Uhr in der A-Klasse Süd.

TSG 08 Roth - TSV Heideck (Sonntag, 15 Uhr): Das Aus im Pokalwettbewerb am vergangenen Montag gegen den Bezirksligisten FC Wendelstein (1:2) ist abgehakt, sagt Christoph Huber. Also, so halb. Denn Heidecks Trainer hadert immer noch mit der vergebenen Chance auf den Finaleinzug. Wendelstein führte nach einer Viertelstunde mit 2:0, Heideck dagegen nutzte seine Möglichkeiten nicht und konnte dem Geschehen trotz guter Leistung keine Wende mehr geben. „Bitter“, sagt Huber, der aber trotzdem schnell nach vorne blicken wollte. Denn vor dem kommenden Gegner hat er durchaus Respekt, auch wenn die TSG Roth nach dem Bezirksliga-Abstieg arg holprig in die neue Runde gekommen ist und derzeit auf einem Abstiegsplatz steht. „Ich warne nicht nur meine Mannschaft, sondern die ganze Liga davor, die TSG zu unterschätzen. Wenn sie sich finden, werden sie ganz schnell da unten rauskommen.“ Würden seine Jungs diese Warnung beherzigen und an die zweite Hälfte vom Montag anknüpfen, dann ist Huber für das Landkreisduell aber optimistisch. Quelle: donaukurier.de Die weiteren Begegnungen: