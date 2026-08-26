Limburg sucht in Okriftel erstes Erfolgserlebnis

Für Germania Okriftel steht ein enorm wichtiges Heimspiel an. Ex-Verbandsliga-Kollege VfR 07 Limburg ist als Schlusslicht zu Gast und arbeitet mit Hochdruck daran, das zu ändern. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Für Limburg-Trainer Marco Wronski erzählt die Tabelle aber nicht die ganze Geschichte. Seine Mannschaft sei in keinem Spiel chancenlos gewesen, kämpfe jedoch mit groben individuellen Fehlern, fehlender Effizienz und einer angespannten Personalsituation.

Okriftel. Am Freitagabend kommt es in der Gruppenliga Wiesbaden zum Duell zweier Verbandsliga-Absteiger. Germania Okriftel empfängt um 20 Uhr den VfR 07 Limburg. Beide Teams hatten sich den Saisonstart anders vorgestellt: Okriftel steht nach fünf Spieltagen mit einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf Platz 14, Limburg trägt mit nur einem Punkt die Rote Laterne.

Beim Aufeinandertreffen von Germania Okriftel und dem VfR 07 Limburg am Freitagabend begegnen sich zwei Teams, die sich vor wenigen Monaten noch in der Verbandsliga gegenüberstanden. Mittlerweile spielen beide Mannschaften in der Gruppenliga, in der sie eigentlich andere Rollen einnehmen wollten.

Gerade beim VfR ist die Lage tabellarisch angespannt. Trainer Marco Wronski möchte den bisherigen Saisonverlauf aber differenziert eingeordnet wissen.

Wronski ordnet den Fehlstart ein

„So einen Start haben wir uns natürlich nicht gewünscht“, sagt Wronski mit Blick auf den einen Punkt aus fünf Spielen. Ihm sei bewusst, dass der Tabellenstand auf den ersten Blick „erschreckend“ wirke. Dennoch will der Trainer seine Mannschaft nicht auf die Rolle des abgeschlagenen Schlusslichts reduzieren. Aus den bisherigen Spielen nimmt Wronski Hoffnung mit. Demnach habe er nach keiner Partie feststellen müssen, „dass wir gar keine Chance hatten“. Er ergänzt: „Keine Mannschaft hat uns bis jetzt an die Wand gespielt.“

Für den Trainer zieht sich vielmehr ein anderer roter Faden durch die ersten Wochen. Er bemängelt grobe individuelle Fehler, die zu Gegentreffern führen, sowie ein Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag in der Offensive.

Defensive, Chancenverwertung und Personalsorgen

Als erste große Baustelle bezeichnet Limburgs Trainer die Defensive seiner Mannschaft, weshalb der Fokus in den vergangenen Wochen im Training auf der Defensivarbeit lag. Bei durchschnittlich rund drei Gegentoren pro Spiel müsse Limburg fast vier Treffer erzielen, um Spiele zu gewinnen, erklärt Wronski. „Verteidigen heißt im modernen Fußball, dass die ganze Mannschaft das machen muss“, sagt der Trainer.

Die Personallage der Mannschaft ist zudem angespannt. Wronski spricht von einer Personaldecke, die weder defensiv noch offensiv dick genug sei, um entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Auf einen gelernten Stürmer könne der Trainer aktuell verletzungsbedingt nicht zurückgreifen. Zudem seien auch Außenverteidiger von längeren Verletzungen betroffen.

Trotz der fehlenden Stürmer sieht Wronski offensiv genügend Ansätze. Im Spiel gegen Diedenbergen habe seine Mannschaft zur Halbzeit führen müssen, auch nach der Pause seien mehrere Chancen vergeben worden. Mit Blick auf Freitag gehe es deshalb darum, Fehler zu minimieren, gut gegen den Ball zu arbeiten und die eigenen Chancen konsequenter zu nutzen.

Okriftels Lage: Hohe Spielanteile, aber zu wenig Ertrag

Auch bei Germania Okriftel ist nach dem großen Umbruch das „Kaderpuzzle“ noch nicht gelöst. Trainer Sascha Amstätter spricht davon, dass man „noch am Basteln“ sei. Die Mannschaft habe häufig hohe Spielanteile, ziehe daraus aber noch nicht den notwendigen Ertrag für einen Sieg. Auch defensiv bemängelt Amstätter die Gegentreffer, diese würden zu einfach fallen. Mit 19 Zugängen funktioniert das Team noch nicht so, wie es soll: „So 100 Prozent greifen die Rädchen noch nicht“, bestätigt der Trainer.

Als weiteren Grund benennt Amstätter junge Spieler, die sich gut integriert hätten, aber aufgrund fehlender Erfahrung noch Zeit bräuchten. Auch die Kommunikation zwischen den Mannschaftsteilen müsse besser werden, ebenso die Abstände auf dem Platz. Sollte dies gelingen, bleibt Okriftels Trainer optimistisch: „Jedes Spiel wird uns ein Stück weiterbringen.“

Limburg will den Bock umstoßen, Okriftel will das verhindern

Trotz der Tabellensituation fährt Limburg nicht ohne Hoffnung nach Okriftel. Wronski beschreibt die Gruppenliga als „Haifischbecken“, in dem jeder jeden schlagen könne. „Selbstverständlich rechnen wir uns auch gegen Okriftel Zählbares aus“, sagt der VfR-Trainer.

Amstätter warnt davor, Limburg nur anhand des Tabellenplatzes zu bewerten. Der Okrifteler Trainer sieht beim bevorstehenden Gegner Parallelen zur eigenen Mannschaft: neue Liga, neuer Trainer, personelle Veränderungen und Abläufe, die noch nicht vollständig greifen. Für das Flutlichtspiel ist trotzdem klar: Okriftel will verhindern, dass Limburg ausgerechnet am Freitagabend (20 Uhr) das erste Erfolgserlebnis feiert – und die Punkte zu Hause behalten.