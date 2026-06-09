Limberg vollendet die Wende: SG WDB beendet Saison auf Platz fünf

In der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West hat die SG WDB ihr letztes Saisonspiel beim FC Oste/Oldendorf II mit 3:2 gewonnen. Die Gäste liefen dabei zweimal einem Rückstand hinterher, kamen am Ende aber noch zum Sieg. Die SG WDB beendet die Spielzeit auf Platz fünf, der FC Oste/Oldendorf II auf dem ersten Abstiegsplatz zehn.
Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 1. Minute durch Kaja Elfers mit 1:0 in Führung. Trotz kurzfristiger krankheitsbedingter Ausfälle fand die SG WDB zunehmend besser ins Spiel. Nach einer Ecke von Laura Gläsmann gelang Jennika Cammann in der 11. Minute der Ausgleich zum 1:1.
In der 30. Minute geriet die SG WDB erneut in Rückstand. Carolin Tepaß verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:1 für den FC Oste/Oldendorf II.
Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste die Kontrolle über die Partie. In der 71. Minute glich Miriam Köhler nach einem Freistoß von Laura Humburg zum 2:2 aus. Sieben Minuten später fiel die Entscheidung. Nach einem Zuspiel von Miriam Köhler traf Monique Limberg zum 3:2 für die SG WDB.
Auch danach blieb die SG WDB gefährlich. Meena Rös und Monique Limberg trafen jeweils das Aluminium, weitere Tore fielen jedoch nicht mehr.