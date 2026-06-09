Limberg vollendet die Wende: SG WDB beendet Saison auf Platz fünf Die SG WDB gewinnt beim FC Oste/Oldendorf II mit 3:2 und dreht die Partie nach zwei Rückständen. von FuPa Lüneburg · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Monique Limberg – Foto: Marten Gerken

In der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West hat die SG WDB ihr letztes Saisonspiel beim FC Oste/Oldendorf II mit 3:2 gewonnen. Die Gäste liefen dabei zweimal einem Rückstand hinterher, kamen am Ende aber noch zum Sieg. Die SG WDB beendet die Spielzeit auf Platz fünf, der FC Oste/Oldendorf II auf dem ersten Abstiegsplatz zehn.

Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 1. Minute durch Kaja Elfers mit 1:0 in Führung. Trotz kurzfristiger krankheitsbedingter Ausfälle fand die SG WDB zunehmend besser ins Spiel. Nach einer Ecke von Laura Gläsmann gelang Jennika Cammann in der 11. Minute der Ausgleich zum 1:1. In der 30. Minute geriet die SG WDB erneut in Rückstand. Carolin Tepaß verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:1 für den FC Oste/Oldendorf II.