 2026-06-09T05:59:15.975Z

Spielbericht

Limberg vollendet die Wende: SG WDB beendet Saison auf Platz fünf

Die SG WDB gewinnt beim FC Oste/Oldendorf II mit 3:2 und dreht die Partie nach zwei Rückständen.

von FuPa Lüneburg · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Monique Limberg
Monique Limberg – Foto: Marten Gerken

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Frauen Bezirksl. West
SG WDB
FC Oste/Old. II
Monique Limberg
Monique Limberg

In der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West hat die SG WDB ihr letztes Saisonspiel beim FC Oste/Oldendorf II mit 3:2 gewonnen. Die Gäste liefen dabei zweimal einem Rückstand hinterher, kamen am Ende aber noch zum Sieg. Die SG WDB beendet die Spielzeit auf Platz fünf, der FC Oste/Oldendorf II auf dem ersten Abstiegsplatz zehn.

So., 07.06.2026, 13:00 Uhr
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old. II
SG WDB
SG WDBSG WDB
2
3
Abpfiff

Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 1. Minute durch Kaja Elfers mit 1:0 in Führung. Trotz kurzfristiger krankheitsbedingter Ausfälle fand die SG WDB zunehmend besser ins Spiel. Nach einer Ecke von Laura Gläsmann gelang Jennika Cammann in der 11. Minute der Ausgleich zum 1:1.

In der 30. Minute geriet die SG WDB erneut in Rückstand. Carolin Tepaß verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:1 für den FC Oste/Oldendorf II.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste die Kontrolle über die Partie. In der 71. Minute glich Miriam Köhler nach einem Freistoß von Laura Humburg zum 2:2 aus. Sieben Minuten später fiel die Entscheidung. Nach einem Zuspiel von Miriam Köhler traf Monique Limberg zum 3:2 für die SG WDB.

Auch danach blieb die SG WDB gefährlich. Meena Rös und Monique Limberg trafen jeweils das Aluminium, weitere Tore fielen jedoch nicht mehr.

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