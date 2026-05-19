 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielbericht

Limberg trifft: SG WDB stoppt Fischerhudes Siegesserie

Die SG WDB gewinnt gegen den Tabellendritten TSV Fischerhude-Quelkhorn knapp mit 1:0.

von FuPa Cuxhaven · Heute, 11:10 Uhr · 0 Leser
– Foto: Malena Siemers

Verlinkte Inhalte

Frauen Bezirksl. West
SG WDB
Fischerhude
Chris Mehrtens
Chris Mehrtens
Monique Limberg
Monique Limberg

In der Frauen Bezirksliga Lüneburg West setzte sich die SG WDB mit 1:0 gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn durch. Nach dem 3:5 im Hinspiel fiel diesmal nur ein Treffer, der am Ende die Partie entschied. Gleichzeitig baute die SG WDB ihre eigene Serie auf nun acht Spiele ohne Niederlage aus und beendete zudem die Serie von zuletzt sechs Siegen in Folge des TSV Fischerhude-Quelkhorn.

Fr., 15.05.2026, 19:30 Uhr
SG WDB
SG WDBSG WDB
TSV Fischerhude-Quelkhorn
TSV Fischerhude-QuelkhornFischerhude
1
0

Die Gastgeberinnen knüpften dabei an die starke zweite Halbzeit aus dem 2:2 gegen die FSG 3 Meilen Altes Land an. Bereits im ersten Durchgang gab es Chancen auf beiden Seiten. Für die SG WDB vergaben Monique Limberg in der 13. und 39. Minute sowie Fabienne Ritter in der 20. Minute Möglichkeiten zur Führung. Auf der anderen Seite kamen Wiesenmüller in der 26. Minute und Schmidt in der 44. Minute zu Abschlüssen für die Gäste.

Nach der Pause erspielte sich die SG WDB die gefährlicheren Situationen und präsentierte sich gleichzeitig defensiv stabil. In der 72. Minute fiel schließlich das Tor des Tages. Nach einem Zuspiel von Jennika Cammann traf Monique Limberg zu ihrem zwölften Saisontreffer und brachte die Gastgeberinnen in Führung.

„Aus meiner Sicht war das ein verdienter Sieg. Die Mannschaft hat sich das nötige Spielglück mit einer geschlossenen Teamleistung erarbeitet und am Ende auch den entscheidenden Treffer erzielt“, erklärte Trainer Chris Mehrtens.

>>> Zur Frauen Bezirksliga Lüneburg West