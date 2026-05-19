Limberg trifft: SG WDB stoppt Fischerhudes Siegesserie

– Foto: Malena Siemers

In der Frauen Bezirksliga Lüneburg West setzte sich die SG WDB mit 1:0 gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn durch. Nach dem 3:5 im Hinspiel fiel diesmal nur ein Treffer, der am Ende die Partie entschied. Gleichzeitig baute die SG WDB ihre eigene Serie auf nun acht Spiele ohne Niederlage aus und beendete zudem die Serie von zuletzt sechs Siegen in Folge des TSV Fischerhude-Quelkhorn.

Die Gastgeberinnen knüpften dabei an die starke zweite Halbzeit aus dem 2:2 gegen die FSG 3 Meilen Altes Land an. Bereits im ersten Durchgang gab es Chancen auf beiden Seiten. Für die SG WDB vergaben Monique Limberg in der 13. und 39. Minute sowie Fabienne Ritter in der 20. Minute Möglichkeiten zur Führung. Auf der anderen Seite kamen Wiesenmüller in der 26. Minute und Schmidt in der 44. Minute zu Abschlüssen für die Gäste.

Nach der Pause erspielte sich die SG WDB die gefährlicheren Situationen und präsentierte sich gleichzeitig defensiv stabil. In der 72. Minute fiel schließlich das Tor des Tages. Nach einem Zuspiel von Jennika Cammann traf Monique Limberg zu ihrem zwölften Saisontreffer und brachte die Gastgeberinnen in Führung.