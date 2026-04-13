Limberg trifft dreifach: SG WDB feiert 6:0 gegen den FC O/R

– Foto: Chris Mehrtens

Trotz schwieriger Bedingungen durch den starken Wind übernahm die SG WDB früh die Kontrolle über die Partie. In der 25. Minute fiel die Führung. Monique Limberg bereitete vor, Fabienne Ritter traf zum 1:0. Nur drei Minuten später bot sich dem FC Ostereistedt/Rhade die große Chance zum Ausgleich. Die Gastgeberinnen ließen diese Möglichkeit jedoch ungenutzt. Es blieb die beste Gelegenheit der Gastgeberinnen im gesamten Spiel. Die SG WDB blieb anschließend die klar bessere Mannschaft. In der 37. Minute erhöhte Monique Limberg nach Vorarbeit von Laura Gläsmann auf 2:0. Kurz vor der Pause traf Limberg erneut. Nach einer Vorlage von Jennifer Beckhoff erzielte sie in der 43. Minute das 3:0.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. Die Gäste blieben überlegen und bauten ihre Führung weiter aus. In der 53. Minute bereitete Fabienne Ritter das 4:0 vor, Meena Rös vollendete. Monique Limberg machte ihren Dreierpack in der 68. Minute perfekt. Nach einer Vorlage von Cammann traf sie zum 5:0 und krönte damit ihre starke Leistung. Den Schlusspunkt setzte Jade Looden in der 78. Minute. Nach einer Ecke fiel ihr der Ball vor die Füße, Looden traf per Abstauber zum 6:0-Endstand.