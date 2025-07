Limbacher Neuzugang gegen die SVE mit dem bislang besten Spiel

Der 20-Jährige wohnt in Webenheim und absolviert gerade bei der Debeka in Homburg eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Mit dem Fußballspielen hatte der Offensivakteur im Alter von fünf Jahren beim SV Blickweiler begonnen. Als Zwölfjähriger folgte dann der erste Wechsel nach Limbach, ehe Gabriel ab der U14 das Trikot des FC Homburg trug. In diese Zeit hinein sei auch das vielleicht beste Spiel seiner bisherigen Karriere hineingefallen. An jenem 2. Juni 2022 unterlag die U17 des FC Homburg in Friedrichweiler im Saarlandpokal-Finale der SV Elversberg nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit nach Verlängerung mit 2:4. Gabriel gehörte damals nicht nur zu den Homburger Torschützen, sondern war an jenem Tag auch allgemein richtig gut drauf. Und so erhielt er dann auch ein Angebot der SV Elversberg, welches er annahm, aber bereits nach einem halben Jahr wieder nach Homburg zurückkehrte und auch dort seine restliche Zeit als Jugendfußballer verbrachte. Seine erste Station im Aktivenbereich war dann in der vergangenen Saison die DJK Ballweiler-Wecklingen. Gabriel habe sich dort wohlgefühlt, hatte aber auf mehr Einsatzeiten gehofft. Daher folgte nun der Wechsel nach Limbach, wo der Offensivspieler in Sachen Mannschaft und auch persönlich auf eine gute Vorbereitung zurückblickt. Nun sei es auch das Ziel, möglichst mit einem Sieg gegen die "Top-Mannschaft" FSV Jägersburg in die neue Runde zu starten. Gabriel setzt dabei auf die lautstarke und stimmgewaltige Unterstützung der Palatia-Anhänger. Das Saisonziel sei der Klassenverbleib. Zwar hatten die Limbacher als Aufsteiger einen beachtlichen siebten Tabellenplatz und noch zusätzlich das Pokalfinale erreicht. Dennoch sei es nun so, dass man als vorheriger Aufsteiger nun in der Liga bekannt sei und daher von einer schwierigeren zweiten Runde ausgehen müsse.